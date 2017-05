Af Ida Celinder

Jeg ved, at hvis ikke jeg får skrevet i dag, vil jeg ikke få skrevet i lang tid. Der er gået et godt stykke tid, siden mit sidste indlæg – og det beklager jeg. Men jeg har simpelthen haft så meget at se til. Indlæggelser, DAT, samt kaos i tanker og følelser. Ja, du læste rigtigt. Jeg er så småt begyndt i DAT. Til jer der ikke ved hvad det er, er det Dialektisk Adfærds Terapi. En speciel terapiform der er målrettet borderlinere. Der er god evidens for at det virker. De fleste der gennemfører terapien, vil kunne formå at leve et ’normalt’ liv. Hvad det der ’normalitet’ så end er. Jeg kender jo ikke til andet end at have det dårligt, ikke at kunne forstå mine følelser, og tanker der er alt for overvældende.

Men jeg er startet i DAT – wuhuu.. Jeg blev godkendt, på trods af at have været fejldiagnosticeret med skizofreni da jeg var ung. Mit første møde på Glostrup Hospital var en såkaldt forvisitationssamtale, hvor jeg sad overfor to psykologer, og skulle redegøre for mit liv. Det var meget angstprovokerende. Men det endte positivt, da den mandlige psykolog sagde, at han på deres næste interne møde ville argumentere meget for, at jeg kunne starte i DAT. Det har båret frugt.

Denne weekend har været en hård omgang. Først indlæggelse fra torsdag til lørdag, så en fest lørdag aften, søndag fik jeg besøg af en god ven, der på trods af at være rigtig sød, bare dræner energi. Men det gør alle mennesker jeg kommer i kontakt med for tiden. Det endte så med indlæggelse søndag aften. Med skærpet fast vagt og det hele. Fuldstændigt som for et halvt år siden, før afdelingen lærte mig at kende. Jeg fik det desværre endnu værre, og da afdelingen vurderede at jeg ikke skulle have fast vagt, forsøgte jeg at hænge mig selv i dynebetrækket. Det var impulsivt, for jeg ønsker jo ikke at dø. Jeg ønsker et godt liv, men nogle gange kan det hele blive for meget, og så handler jeg uden at overveje konsekvenserne af mine handlinger. Heldigvis blev jeg fundet af personalet. De fik pillet dynebetrækket ned, og passificeret mig på sengen. De besluttede så (hvilket jeg ikke forstår, og jeg føler at det var fuldstændigt overreageret) at lægge mig i bælte. De kunne i stedet have snakket med mig, eller sat fast vagt på mig igen, og jeg ville kunne falde i søvn. Men nej, jeg blev bæltefikseret. Desværre fungerer min hjerne sådan, at hvis jeg først bliver bæltefikseret, så kæmper jeg imod ALT hvad jeg kan. Så det endte med både hånd- og fodremme. Sådan sov jeg hele natten.

I dag blev jeg så vækket tidligt af en af mine yndlings kontaktpersoner. Hun startede med at fjerne alle remmene, og fortalte mig så at hun ville komme ind lidt efter for at vække mig rigtigt. Normalt plejer hun at skælde mig ud, hvis jeg har lavet sådan et nummer som i går, men hun var virkelig sød, og det var rigtig rart.

Jeg blev så vækket direkte til en meget tidlig stuegang, fordi jeg havde en aftale på Glostrup til første DAT samtale kl 10.45, og det tager en time at komme fra det ene hospital til det andet.

Samtalen med psykologen gik godt. Jeg var godt nok fuldstændigt smadret, og sad med meget små øjne, da vi snakkede sammen, men det lod han sig ikke påvirke af. Han virker som en jeg godt kan få tillid til. Det er dog noget usædvanligt, for jeg har det typisk svært med mænd. Hele mit liv har jeg følt, at mænd ikke er til at stole på, og så pludselig skulle stole 100% på en mand, og fortælle ham alle mine hemmeligheder, er grænseoverskridende. Men også godt. For han kan vise mig, at det ikke er alle mænd der er idioter. At nogle af dem faktisk er super søde. Så det er bare godt.

Jeg håber virkelig at jeg kan overskue at blive ved med at opdatere bloggen. For så vil jeg fortælle om mit DAT forløb og min egen fremgang.