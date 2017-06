Jeg sidder og forsøger, at huske tilbage. Grundet ect behandling er der meget, jeg slet ikke husker. Jeg har små seancer fra min barndom som er i erindringerne. Min far begik selvmord, da jeg var ca 5. Han gassede sig selv ihjel i en garage, hvor han havde forbundet en støvsugerslange fra udstødningen på hans bil, og stikke slangen ind af vinduet. Jeg aner ikke hvor gammel han var, eller hvornår han havde fødselsdag. Faktisk ved jeg ikke rigtigt noget om min far. Har forsøgt, at kontakte familie for at få noget at vide. Men de ikke interesseret i at dele noget med mig. Jeg har i mange år, kaldt min far en kylling, fordi han ikke tog kampen op med livet, i stedet for bare at ende det. Men den dag i dag, må jeg jo sige, at jeg sagtens forstår ham. For jeg har forsøgt, at opgive kampen flere gange. Livet er en BITCH. En episode jeg husker er fra da jeg er omkring 6 år, vækker min mor mig en aften for at skulle rede mit hår. Da jeg kommer ned af trapperne, ligger der en masse blod. Jeg fik aldrig en forklaring på hvorfor, men da jeg blev ældre fandt jeg ud af, hvordan den blodplet var kommet. Den gang vidste jeg ikke, at min stedfar havde et alkoholproblem, og han tæskede min mor, når han havde været på druk. Vi boede ude på landet, langt væk fra det hele i en lille by. Lidt op af vejen boede en ældre mand. Vi legede ofte i hans have, og var inde og besøge ham. I starten var det ganske uskyldigt. Men pludselig begyndte han, at interesseret sig for mig, på en anden måde. Han begyndte, at rør mig i skridtet både uden på tøjet og inden under tøjet. Han ville have jeg samtidig skulle røre ved ham. Når vi var alene uden de andre, ville han have a jeg tog hans tissemand i munden. (puha det hårdt at skrive det her. ) Og lod den blive der til han kom!!!!!! (Jeg ved godt det barsk læsning. Men har brug for at få sat ord på, så det kommer ud af systemet. ) En dag begyndte jeg, at bløde pga de ting han gjorde ved mig. Min mor troede, det var fordi jeg var faldet ned fra et høloft. Og jeg turde ikke sige andet. Men til sidst blev det opdaget. Og min mor og stedfar gjorde INGENTING. Jeg fik et forbud om, at komme deroppe og det var det. Det var noget vi ikke talte om. Hellere ikke senere i mit liv. Faktisk beskyldte hun mig lyve, da jeg fortalte min farmor og farfar om det. Da jeg konfronterede hende med det, sagde hun bare, at alle behøvede jo ikke vide det. Da jeg spurgte hende hvorfor der ikke var blevet gjort noget dengang, sagde hun at de havde snakket med politiet og de var ligeglade. MEN HVORFOR VAR MIN MOR LIGEGLAD!!! Hun så ikke de ar det gav en lille pige. Som jeg kæmper med den dag i dag. Havde det været mit barn, der havde været udsat for det, havde jeg slået personen ihjel!!! Uden tvivl…….. gøre noget så uskyldigt så beskidt…. Men tiden gik og vi flyttede ind til byen. Jeg startede på en ny skole. Min mor fik et sælger job der gjorde, at hun for det meste var i Jylland i hver dagene. Det betød, at vi i hverdagene var ladt alene med babysitter…Som gik kl 16.. og så var jeg ladt alene med de små indtil min stedfar kom hjem. Det var ofte sent, fordi han gik på druk. Og hvis alt ikke var clean når han kom hjem og drengene havde fået aftensmad og var puttet, gik han helt amok. Så var der tæsk i farvandet. Hvor mange slag jeg ikke har måtte tage, fordi min mor ikke var hjemme. Drømte altid om min mor kom hjem og reddede mig. Tog mig væk fra den fæle mand. Men det gjorde hun først den dag, hun selv var ved at blive slået ihjel. Og så forsvandt han ikke alligevel. Vi flyttede fra ham, men han kom stadig hos os. Og det endte først den dag, hvor hun lå foran trappen med blod ud af øjne øre og mund. Jeg troede hun var død. Jeg stod med mine brødre på trappen, og måtte få dem op i seng. Derefter ind til naboen og bede om hjælp. Min mor var ikke død. Hun var bare besvimet. Det var sidste gang min stedfar kom. Vi fik skiftet låse og måtte ikke lukke ham ind. Min mor fandt en anden mand. Og vi skulle begynde et nyt liv. Men det nye liv betød, betød at jeg hver 14 dag sammen med mine brødre, skulle ned og være på weekend hos min stedfar. Hvilket jeg bestemt ikke havde lyst til. Jeg kunne ikke forstå, at jeg skulle derned når han ikke var min far. Og timerne dernede snegl og ede sig afsted. Jeg gemte mig, det af tiden, for ikke at løbe ind i flere slag end højst nødvendigt. Det var sikkert, at han drak sig fuld i løbet af weekenden. Og så var det med ikke, at være tilstede omkring ham. Det endte med min mor, til sidst opgav at få mig til at tage på weekend hos ham. Og jeg fik i stedet en plejefamilie, så jeg kunne lærer hvordan en rigtigt familie fungerede. Jeg husker desværre ikke meget fra den tid. Men var afsted i plejefamilie hver anden weekend i nogle år. Jeg fik en ”ny” far som adopterede mig. Vi var endelig en ”normal” familie på de fleste punkter. Jeg boksede meget med depressive perioder, tankemylder og indelukkethed. Så allerede der har sygdommen vist sig hos mig. Men det var hverken min psykolog eller mor opmærksom på. Jeg har altid følt, at jeg skulle yde ekstra, for at få min mors accept. Jeg glemmer hende aldrig for hendes udtalelse, da jeg spurgte hvorfor hun ikke var flyttet fra min stedfar før. ” jamen dine to brødre havde det jo godt der. Så var der ingen grund til at flytte.” HVAD MED MIG. Det var lige meget jeg ikke havde det godt????? Min mor er enormt god til psykisk terror. Og hvis der noget jeg ikke kan holde til, er det at folk kører på mig psykisk. Så bryder jeg helt sammen. Mit mål har altid været, at få hendes accept og være god nok. Men det bliver jeg aldrig. For jeg er ikke en dreng. Hun er ikke god til piger. I hvert fald ikke sine egne. Det vi to eksempler på. Selv den dag i dag, uden nogen kontakt til hende… higer jeg stadig efter den accept… og jeg ved ikke hvordan jeg skal komme af med den higen…Men der er nogle mennesker jeg higer efter accept hos her i livet…. men som jeg nok aldrig får…. og min mor er den der gør mest ondt… de andre har jeg lært at leve med…. MEN ENS MOR… for fanden vil gå hele vejen for mine unger… alle sammen… lige meget hvad diagnose de står med… så vil mor være der alt det hun kan.. og det ved de… Jo jeg har svigtet mine børn… noget så grusomt… og jeg forbander det langt væk… men mine teenage år står meget uklar… jeg på efterskole i 9 og 10 klasse.. bliver dog smidt ud i 10 klasse pga hash… og kommer hjem og bliver sendt på privat skole… her afsluttede jeg min 10 klasse.. Jeg skulle videre HH.. men måtte opgive efter kort tid da jeg ikke kunne følge med i lektierne eller undervisningen… så jeg hoppede over på en HG i stedet. Efter endt HG søger jeg lærer plads i JYSK. Det var gennem en skole veninde jeg mødte min første mand….. Vi flyttede sammen efter kort tid og jeg blev smidt ud hjemme fra da jeg fyldte 18…. om det var morskab at bærer mig ud i snebunken og sige jeg var smidt ud eller det var alvor, ved jeg ikke… men flyttede hjemme fra der efter. .. Vi boede i min kærestes mors lejlighed.. hun boede hos sin kæreste…. Hvad der sket i de år kan jeg ikke huske.. men kan huske at jeg i 1997 føder den smukkeste skønneste dreng…i en alder af 19 år… Vi blev dømt på vores alder … og fik at vide vi ikke ville kunne klarer det. Men vi gjorde alle deres fordomme til skamme.. for vi fik ikke passet vores barn for at tage i byen… faktisk havde vi næsten intet socialt liv i de første år vi havde ham… men ingen skulle sige de passede vores barn for vi kunne tage i byen…. Jeg bliver færdig med min uddannelse og to dage efter bliver jeg udnævnt til første dame i den butik jeg arbejder i. Hårdt job at gå fra bunden… hvor alle kunne jage med en…. og op til toppen og skulle have respekt fra dem der var vant til at sætte mig i arbejde.. nu skulle de arbejde for mig… Jeg arbejdede konstant…min mand stod for alt hvad der hed pasning af vores søn.. jeg kørte han i vuggestue og så ham så først næste morgen igen… Men det betød også at jeg efter et år stod med min egen butik. Det betød at jeg arbejdede hele tiden.. jeg havde aldrig fri.. MEN MIN MOR SAGDE DET VAR FLOT… endelig kunne jeg noget.. så det gav mig drivet…men til sidst knækker filmen for første gang. Jeg går ned med stress og er sygmeldt i 4 måneder og bliver fyret. Jeg søger job hos Dansikring Direct og bliver ansat som kontrolcentralsmedarbejder der overvåger alarmer. Vi blev gift og vi fik den næste smukkeste kønneste og dejligste dreng… Det næste jeg husker er at vi to år senere bliver skilt… og jeg flytter hjem til mine forældre… Det var hårdt at skulle være så meget sammen med min mor.. jeg var meget ramt af min higen efter at gøre det godt nok….betød at jeg blev meget berørt af hende humør svingninger.. ( JA har det ikke fra fremmede.. )…. Igennem mit job møder jeg min næste mand.. en ung gut på 23 der ikke lige var vant til børn…. men han endte med at leve sig ind i rollen som papfar… Vi kørte i starten at jeg havde drengene hver anden weekend fordi min mor sagde det var bedst sådan… den sværeste tid i mit liv.. jeg havde så lidt kontakt med mine drenge… men vi holdte stadig fødselsdage sammen… så ungerne ikke skulle lide under vi ikke kunne sammen mere… Hurtigt flytter jeg sammen med min kæreste..så jeg ikke skal være ved min mor…. og hendes lunefulde humør…. Pludselig er jeg bosat i Skovlunde… vi finder en større lejlighed i Ballerup og jeg skifter job da jeg ikke følte jeg fik udfordringer nok.. efter 6 mdr i det job ryger jeg ned med et brag…. min sygdom springer ud i fuld flor… og jeg har mit første selvmordsforsøg… og bliver indlagt på psykiatrisk afdeling… efter vejledning fra min mor…. ( JA MIN MOR. ) Her får jeg efter en uge stillet diagnosen BIOPOLAR AFFEKTIV SINDSLIDENDE / MANIODEPRESSIV… Så startede mit livs nedtur… jeg farede op og ned i humør… jeg var ikke til at være sammen med… jeg blev fyldt med medicin og intet hjalp…… Desværre kan jeg ikke huske så meget omkring den tid… andet jeg bliver mere og mere syg.. og vi roder rundt i medicin…. Kæresten og jeg bliver enige om at vi vil have en lille efternøler….. så jeg bliver gravid.. jeg vælger at tage noget medicin under graviditet fordi de lover mig det ikke vil skade barnet…. Men da jeg har født vælger jeg ikke at amme, da jeg ikke vil blive ved at fylde ham med stoffer… På nuværende tidspunkt bliver jeg kastet rundt i job prøvninger og intet hjalp…. jeg gik ned hver gang…. jeg havde nu mine unger 7/7 så jeg var spidsbelastet hver anden uge…. intet fungerede for mig…..Jeg fik psykolog som oftes måtte lave brændslukninger pga situationen på hjemmefronten.. så der blev ikke arbejdet meget med mig og hvordan jeg skulle tackle udviklingen i min sygdom.. jeg røg ind med det ene selvmordsforsøg efter det andet og brugte lang tid på psykiatrisk afdelinger…… Vi ender med at blive skilt…. jeg bliver i lejligheden da jeg har børnene.. fra første ægteskab.. min x mand får den lille på sin adresse og vi kører 7/7 som jeg gør på de andre…. Der er en masse heromkring jeg ikke kan huske… men vi er i statsforvaltningen fordi vi ikke kan blive enige… kommunen begynder at komme ind over fordi jeg ikke magter at følge den lille i børnehave….her begynder hele min verden med mine børn at kører skævt… MEN DET KOMMER I EN ANDEN BLOG….. Jeg var alene længe… min sygdom kørte rundt med mig… jeg misbrugte en nær veninde så grueligt fordi jeg konstant råbte ulven kommer…. og tog nogle piller… og røg til udpumpning og ind på psyk igen…… Det var en af de bedste veninder ever…. jeg mistede pga min opførsel og min egoisme…. jeg forventede bare hun var der for mig lige meget hvad… jeg lyttede ikke til hende…. jeg glemte hende…et venskab jeg virkelig græder over ikke findes mere… Men jeg fik et rigtigt godt netværk af veninder…. på legepladsen foran min opgang… vi hyggede med alle vores børn og sang singstar.. virkelig en tid jeg savner… 7 Men så valgte min store søn, bag ryggen af mig at flytte sin adresse over til sin far… fordi han ikke magtede at bo hos mig mere…. så jeg smed ham ud fordi jeg blev så gal over han ikke havde sagt sandheden og snakket med mig i stedet om det… Det betød at jeg måtte flytte i noget mindre som jeg bor i den dag i dag…. Antal selvmordsforsøg har jeg ikke længre styr over… min psykolog blev fjernet i april måned….. region hovedstaden skal sparer….så derfor vælger man at flytte distriktspsykiatriens psykologer over på de områder hvor man har behandlings garanti for at nedbringe ventelisterne på de områder.. så de syge der sidder på distriktspsykiatrien, må undværer psykolog timer… ( VI ENIGE OM DE MEST SYGE BLIVER HENVIST TIL DISTRIKTSPSYKIATRIEN… ) Så har nu siden april måned rendt rundt uden nogen form for terapi…. jeg har min psykiater… som ryster posen med piller.. virker det ikke helt smider vi en ny ned i … og ryster igen….. eller gør som jeg siger jeg vil have det…..så der ikke noget hjælp at hente…. så ser jeg en sygeplejske 10 hver onsdag for at hente min medicin da jeg ikke må have medicin hjemme grundet min konstante forhøjet risko for selvmordsforsøg…… hellere ikke meget hjælp at hente der….. Jeg klagede til alt og alle… men fik bare at vide jeg havde et afhæningheds forhold til min psykolog…… Og nu sidder jeg igen på psykiatrisk afdeling…. dog er der fremgang denne gang.. man mener jeg måske også er BORDERLINE… hvilket betyder der andre behandlings muligheder….Og jeg kan få mere hjælp……..