Det har taget mig et år at trappe ud af medicin, ganske langsomt fik jeg vristet mig fri.

Depression skyldes ofte undertrykte følelser. En depression er meget ubehagelig at være i, man har brug for at dulme med et eller andet.

Den eneste jeg reelt kan takke for at være ude er medicinen er mig selv. Jeg fik endelig mod til at bryde ud af et undertrykkende forhold. Jeg blev af hensyn til mine børn, men det kostede mig næsten alt: Mit helbred, mit job og min identitet. Jeg tror aldrig nogensinde jeg får lyst til at flytte sammen med en mand igen og det er heldigvis heller ikke nødvendigt.

Istedet har jeg en masse drømme og ønsker som jeg gerne vil realisere, denne gang vil jeg følge mig selv og ikke alle de andre.

Da jeg første gang blev psykisk syg drømte jeg, at det skulle blive 1. maj før jeg blev rask igen. Det handlede ikke så meget om selve datoen, men det den repræsenterede: Arbejdernes internationale kampdag med krav om ordentlige forhold for mig selv.