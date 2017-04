Nu sidder jeg næsten helt alene i en mose. Der er ca 4-5 kør og en “bondemand”, der kigger til dem. Han har en stor spand i hånden og nu går kørerne hen til ham. En hundelufter er kommet frem bag et træ og står nu og kigger på. De to mænd får en sludder. Himlen er blå, det lufter meget, og mere end hjemme i min have. Men i det fjerne er der ved at blive dannet nogle cummulus skyer. De bliver forhåbentligt til tordenvejr, så det regner og stormer, når jeg er kommet hjem igen. Så er der ikke nogle naboer og beboere ude i haverne til at snakke, larme og gøre mit liv til et helvede. Indtil jeg har skreget min smerte ud på badeværelset og ørepropperne har udvidet sig i mine øre, for Gud, Allah, Buddah osv. ved hvilken gang. Først der kommer der en “placebo” ro i mit hovede. Det er en ro, jeg har brug for. En ro jeg kun kan få ved at bo alene i et hus på landet. Langt væk fra alle mennesker. I et med naturen. Her er jeg mig. Den jeg er. Mig selv. Byen gør mig syg og identitetsløs.

Bipolar. Så hvem er jeg? Jeg føler faktisk at jeg har mest til fælles med den deprimerede side af mig, at det mest er den person, der er min kerne og sjæl. Ikke fordi humøret skal være sort, men fordi den deprimerede, er den person med den realistiske sans i orden og den rolige person, der giver plads til at sidde stille og bla ryde op i hovedet og tanker og se dokumentarfilm om f.eks JFK. Jeg er en nørd. Men når jeg er manisk har jeg ikke tid til at være mig, nørden, at være mig, der hvor jeg har fred. Og når jeg har larmende naboer, genboer, børn kan jeg heller ikke være mig og være nørd, jeg kan ikke koncentere mig, uden ørepropper i hvert fald, og mine øre er ved at blive ødelagt.

1 Sove. 2 Vågen.

1 Deprimeret. 2 Mani.

1 Sidde fast i livet og systemet.

2 Kæmpe for meget og deltage i en uretfærdig og urealistisk kamp.

Sådan kan jeg kort fortælle om mine periodiske svingninger.

Jeg har det som om, jeg er vågnet op af en syret og urealistisk drøm. Selvbebrejdelserne står i kø. “Hvor er du dum Ida, at tro du kan starte eget firma, efter 10 år på offentlig forsørgelse, hvor er du dog dum!”. “Hvor er du åndssvag Ida, at tro du kan holde til at være en karriere kvinder, der fisser rundt hver dag, du lader jo bare som om, din fake kælling”. Jeg er mere realistisk nu, og gør hvad jeg kan for ikke at tænke i alt for sorte selvbebrejdende baner. Selvom en del af det har fat i noget af det rigtige.

Jeg vil mest sige, jeg er desperat, når jeg er manisk. Jeg lader, som om jeg har det bedre, end jeg faktisk har det. Jeg er nødt til at tro på et andet liv. Jeg er nødt til at arbejde mig hen imod et andet liv og nødt til at tage ansvaret helt på mine egne skuldre. Koste hvad det vil. Når jeg er manisk, bliver jeg overbevidst om at det gerne må koste mig mit liv, at forsøge at skabe mig et andet liv, en anden tilværelse, bo på landet, mere plads, ingen regler, en bedre økonomi og frihed. Jeg er villig til at dø… for at få et liv. Og kommunen har virket ligeglad med mig. Det nærmer sig 6 alvorlige års ligegladhed fra deres side.

Denne desperation jeg har, og min mani og depression, bunder, blandet andet, ekstremt meget i den måde kommunen har behandlet mig på i rigtigt mange år. Sidste år i marts afslog kommunen og gav mig ikke en førtidspension. Nu er mit ressource forløb gået i ged og jeg er blevet sygemeldt af min læge. Tanken om indtryk inde i byen og at være i nærheden af andre mennesker, være på egen hånd i byen, det har aldrig nogensinde været så skræmmende som nu. I sidste uge blev jeg hentet af min far på Outsiderens kontor. På vej derfra fik jeg det bedre. Vi nørdede om trafikskilte, hvad de betød og regler i trafikken. Far var i en periode kørelærer. På vej ud af København kunne jeg mærke en fysisk ændring i min hjerne, men det er først nu, jeg ved, at det var ord, der blev dannet i min hjerne.

KØVENHAVN ER GIFT.

Jeg kommer ikke tilbage. Det er ikke Outsiderens kontor og mennesker, men selve byen. Jeg er vågnet op af min mani og anoreksi, der tit får mig til at “tage gift” i form af alle byens indtryk, og behov for at cykle København tynd, for at forbrænde kalorier.

FARVEL KØBEHAVN. JEG KOMMER IKKE TILBAGE.

Siden afslaget på førtidspension har jeg mistet mig selv endnu mere, og mistet mit fundament endnu mere, end jeg havde i forvejen. Siden afslaget har jeg enten været voldsomt deprimeret, udsultet af anoreksi eller manisk og kastet mig ud i alt for meget.

I mine mest deprimerede tider, bliver mine psykotiske tendenser mere og mere påtrængende. Fra depression til depression bliver alt værre og værre, jo ældre jeg bliver. Jeg er kun 27 år. Tror jeg nok. Der står i hvert fald 1988 på mit sygesikringsbevis, så super gammel er noget jeg godt, ved jeg kun føler, jeg er. Jeg er ikke gammel. Jeg er voksen. Der har ellers været mange sagsbehandlere og psykiatere, der har forklaret mig at jeg ville få det bedre og mere stabilt med alderen. Især pga borderline diagnosen. Skizotypien er ellers lidt mere negativ fremadrettet, men i denne sammenhæng, er det aldrig noget, jeg har oplevet, at de har taget alvorligt. Kun de positive briller. Især fra kommunens side. Men jeg får det ikke bedre og mere stabilt med alderen, det er ikke det, der sker for mig. Anoreksi og spiseforstyrrelser kan blive livsvarigt. Det kan jeg også mærke, det er, men hvis jeg fik fred og ro på en førtidspension, ville det blive mindre udtalt. Nu er mine depressioner så kraftige, at de ikke kun er med psykoser, men også med vrangforestillinger. Jeg vågnede op af en vrangforestilling sent på efteråret 2015. Der havde været rumvæsner på vej og alle regeringerne stod i ledtog med dem, og ville måske springe en masse mennesker i luftet. Hvad skulle der så ske med min familie, far og mor? Med mig? Med mine drømme om at bo på landet og være forfatter? Med Romeo min gamle pony? (fra Granhøjen, firma bofælleskabet) Ville han også dø, eller ville han være i sikkerhed på landet? Kan jeg være i sikkerhed på landet? Hvad med Anton (RIP) min kanin?

Lige nu er jeg så langt nede som jeg aldrig har været før. Jeg ved ikke engang, om jeg udgiver denne her blog. Det er et mirakel, hvis jeg gør. Jeg er så langt nede og jeg venter bare på at glide ind i en bedre verden. Jeg har selvmords tanker dagligt, men tager en dag ad gangen. Glide ind i døden bliver ikke nu. Jeg vil hellere glide ind i en verden er vrangforestillinger om New World Order. Illuminati. Bilderberg Group. Jeg kan også mærke rumvæsnerne er på vej ind i mit liv igen. Jeg vil skide gerne ind og se den nye Independence Day 2 i biografen med min far. Nummer 1 er en klassiker i vores liv, vi har set måske 50 gange. De handler om rumvæsner. Men denne gang er jeg sgu i tvivl om jeg kan tåle at se den ny film. Jeg ved det simpelthen ikke. Indtrykkene med film/synet kunne dæmpes med solbriller og høreværn/øreropper, men handlingen kan ikke dæmpes. Måske jeg skulle blogge før og efter om det, så jeg kunne være forberedt?

Jeg vil gerne sove i den verden af psykoser og vrangforestillinger, men det er ikke det samme som at vælge det af lyst. Min hjerne glider ned i det, om jeg har lyst eller ej. Jeg mister kontrolen og det sker af sig selv. Jeg kan ikke modstå trangen til tankerne, synene og videoerne på YouTube. Det sker, fordi min dagligdag er uudholdelig. Lige nu ved jeg godt det mest er konspirationsteorier, de ting jeg ser, høre, oplever, YouTube´er, måske at noget af det er sandt… Edward Snowden må jo siges at være beviset på at ikke alt var paranoidt og helt skørt. Men hvis det går ligesom sidste gang jeg fik vrangforestillinger, så er det et spørgsmål om dage eller uger, så forsvinder jeg mere og mere ind i en anden tid og forestilling, fordi jeg ikke kan holde min dagligdag ud. Sommer med mennesker i nabohaverne, alle vegne og alt for mange indtryk i byen, på gaden, lyde, lys, lugte, smag, berøringer. ALT FOR MEGET. Så er det nemmere at tænke på rumvæsner og om de overvåger jorden og laver aftaler med hemmelige regeringer, f.eks New World Order, eller UN… Unitet Nation. Bare gå på You Tube, der dukker så meget op og desværre fra pålidelige kilder.

Det er nemmere for mig at være bange for den slags, end at skulle forholde mig til at jeg ikke fik fred på en førtidspension. Jeg synes det siger ALT.

Jeg vil ikke alt for langt ned, hverken i humør eller i vrangforestillinger og jeg håber jeg kan holde det hele lidt væk via motion, min kanin unge David og mine blomster i haven. Selvom det er en GIGA kamp at være i haven, fordi andre mennesker måske er ude også. Det er nemmere, når rumvæsnerne holder øje med mig i haven, end hvis en hundelufter eller vicevært komplimentere min blomsterpark. Jeg vil gerne passe mig selv. ALENE. Og med motionen skal jeg også holde hånd i hanke med mig selv, så anoreksien ikke tager overhånd. Der er sgu alt for mange problemer. Jeg ved dårligt nok, hvad jeg hedder. Er jeg Ida S fra folkeskolen? Ida Cykelrytter? Ida Triatlet? Mentalista? Ida Eowen? Hende, ved jeg, er den maniske. Er den dybt deprimerede, så den identitetsløse person? Må jeg godt komme hen til min plads i livet? At bo i fred og ro alene på landet med en førtidspension.

Jeg ser nu i øjnene, hvad min læge også ser. Bipolar… oven i hatten af alt det andet. Med de her ekstreme udsving i mit liv, der bare bliver værre og værre med årene, kan der ikke forventes noget af mig. Jeg kan ikke tåle presset længere. Jeg må bede om fred. Igen. Forsøge. Jeg er radselsslagen. Livet giver afslag, kommunen giver afslag i et væk. Besparelser. Lorte Mette Frederiksens lorte førtidspensionens reform. Det gav mig mani og depression. Det var bla en konsekvens i mit liv af hendes reform. Min læge har bedt kommunen om at genoptage min førtidspensions sag. Og med det press og fokus der er kommet i medierne, at de her ressourceforløb ikke virker efter hensigten, og at det er blevet for svært at få førtidspension, især for unge under 40 år, der er psykisk syge… Jeg er så smadret og tror så lidt på systemet, jeg har INGEN TILLID, så vil jeg ikke håbe noget, jeg venter i stedet. Får jeg afslag igen er jeg overbevidst om at jeg får et hjertestop på stedet. Eller også går jeg så meget amok at strisserne kommer og skyder mig til døde.

Det vil jeg hellere have i sidste ende, end at fortsætte dette liv.

Kh Mit CPR nummer