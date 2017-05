Af Alma Ravn

Horror Vacui

Den eneste frygt jeg nærer

er frygten for det tomme rum

hvor indholdsløsheden regerer

hvor dumhed er summernes sum.

Dumhed og magt er forbundne

– de bunder begge i åndløshed –

Kun insistensen på mening

giver indhold en mulighed.

Dog magt og magt er uens

for af versioner findes der to:

Dén der vil magt for magtens skyld

Og dén der vil magte at gro.

Digtet er skrevet den 1. september 2013.

