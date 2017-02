Så er det 1 uge siden, jeg begyndte min “behandling” mod min tendens til vintertræthed og -tristhed – det der nemt kunne være endt ud i endnu en vinterdepression i rækken for mig! I kan se mit indledende indlæg, “Til værn mod efterår og vinter,” om dette projekt her: http://outsideren.dk/2016/09/29/vaern-efteraar-vinter/

Hvorfor sætter jeg ordet “behandling” i anførselstegn? Fordi jeg ikke ser det, som noget der skal behandles, men et helt naturligt fænomen, der har helt naturlige forklaringer – og dertil helt naturlige og meget nænsomme måder, hvorpå det kan håndteres. Træthed, tristhed og milde depressioner er et grundvilkår ved vinteren for mange, i vores kolde Nord. Først og fremmest, fordi vi i vinterhalvåret mangler solen, vores bedste kilde til D-vitamin. Og fordi vi mangler solen, er vores mad også mindre næringsrig på vigtige mineraler og vitaminer, end i sommerhalvåret. Vi danskere har generelt lidt svært ved at få alle de vitaminer og mineraler vi har brug for, igennem vores daglige kost, så vores mangel kommer især til udtryk i vinterhalvåret, hvor vi virkeligt kører på reserverne og ikke har solen og de mange lyse timer til at hjælpe os på vej. Mange menneskers kroppe reagerer helt naturligt på disse mangler – de bliver trætte! Alt afhængigt af, hvordan vores kemi i den enkelte krop nu fungerer samt hvad der ellers rør sig i vores liv, kan vi også blive decideret triste. Lidt eller meget. Og nogle udvikler måske endda en mildere depression. Fungerer man ellers relativt fint i sin hverdag, er dette nok noget, man kan komme relativt helskindet igennem – det er ikke fantastisk rart, men det går jo som regel over af sig selv til foråret. Har man lidt mere at slås med, eller er man disponeret for sværere depressioner, så er det ofte noget tungere at slås med. En mild vinterdepression bør ikke kræve psykofarmaka, for at være til at komme igennem. Men en vinterdepression, der får lov at udvikle sig til en moderat eller måske svær depression, vil helt sikkert også kunne blive mere behandlingskrævende.

Igennem mine mange år med både almindelige og vinterbaserede depressioner, har jeg oplevet, at der slet ikke bliver overvejet andre muligheder, end medicin – altså psykofarmaka. Jojo, man tager da ganske vist blodprøver, for at påvise mangler og den slags, men selv ved påviste mangler, giver man stadig medicin også. I mine øjne, er det meget sjældent at en mild depression kalder på medicinsk behandling. Medicinsk behandling kan være godt for meget – og dét, den er godt for, bør den helt bestemt bruges til! Men den kan også være mere skadende, end gavnlig – ofte først på længere sigt – hvis man bruger den tankeløst. Det er trods alt et stort indgreb for kroppen og decideret unødvendigt, når der findes masser af naturlige måder at forsøge at klare problemet på først! Men desværre har vi ikke ressourcer til – og der er heller ikke ussel mammon at hente i – tålmodigt at behandle vores patienter korrekt.

Hvad mener jeg så, er den rette behandling i forbindelse med vintertristhed og milde depressioner? Først og fremmest vil jeg sige, at det er mit personlige standpunkt. Det behøver ikke, at være dit – og ligesom med alt andet, så tag det ikke ukritisk til dig! Men jeg er ikke læge og jeg vil råde dig til, altid at snakke med en lægefaglig person, når du træffer vigtige beslutninger. Men du behøver ikke at være enig med din læge! Og det er noget vi glemmer – vi tror blindt på, at fordi man går mange år på universitetet og opnår retten til at bruge en fin titel, så kan man ikke tage fejl. Men selvfølgelig kan man det. Det er dig, der kender din krop og hav altid det in mente.

Jeg er personligt kommet frem til den beslutning, at jeg vil behandle natur med natur. Hvis min krop fortæller mig, at den synes det dersens efterår er ved at være lidt træls, så siger jeg ikke “fuck dig krop, jeg tvinger dig til at holde kæft med en masse kemisk fremstillet medicin!” Den naturlige respons vil være noget i stil med “okay, er der noget helt basalt du mangler eller kunne have gavn af?” Og det er der som regel. Uanset om vi har påviste mangler eller ej, er et tilskud af vitale vitaminer og mineraler næsten altid godt og især de vitaminer og mineraler, der har noget at skulle sige i forhold til energistofskfitet er vigtige, når det kommer til træt- og tristhed. Derfor vil jeg råde dig til, at starte her. Gerne før det bliver efterår, så kroppen kan nå at tanke op. Jeg kan anbefale Omnimin Pure, da det netop har fokus på energistofskiftet, men har man mindre at rutte med, vil et billigere multivitamin/mineralkompleks også sagtens kunne bruges! Derudover foreslår jeg at du finder en kilde til de essentielle fedtsyrer – Omega 3, 6 og 9. De kommer typisk som fiskeoliekapsler, men kan også fås i vegansk form, hvis man ønsker dette. Disse fedtsyrer får vi ofte ikke nok af og de er rigtig vigtige! De er brændstof for hjernen og kroppen i det hele taget og er ikke kun gode om vinteren, men hele året. Du kan i og for sig stoppe her, især hvis det du primært oplever, er træthed. Nogle vil opleve en effekt rimeligt hurtigt – indenfor et par dage til 1 uge – men generelt skal man give sådanne ting 3-6 uger, til at udfolde sin fulde virkning. Derfor er det også godt at starte på dem, før end det bliver efterår, men de vil højst tænkeligt forbedre situationen allerede en smule, fra dag 1. Husk på, at traditionel psykofarmaka er mindst lige så lang tid om at virke fuldt ud, så hvad det angår, er der ingen smutveje der.

Har man brug for mere, for eksempel hvis man allerede har fået sig en vinterdepression (eller en almindelig, mild depression) eller føler man er tæt på – eller bare ved, man har tendenserne, er der også andre ting man kan gøre, som ikke involverer psykofarmaka. Jeg har valgt at gøre brug af planten prikbladet Perikon. Der findes andre midler, fx Rosenrod, men Perikon er det mest velafprøvede, veldokumenterede naturlægemiddel og er igennem mere end 50 år blevet brugt til at behandle milde-moderate depressioner i Tyskland, førend man eventuelt har valgt at afprøve psykofarmaka. Det kan fås i Matas og andre tilsvarende steder og det er en plante, der vokser i Norden. Jeg har taget denne samt vitamin/mineralkompleks og fiskeolie i 1 uges tid nu og allerede fra dag 1, var situationen forbedret! Ikke som et trylleslag – whambamthankyoumam – men bare forbedret, i forhold til udgangspunktet. Udgangspunktet var tiltagende træthed og ligegyldighed i løbet af september og så et par dage med decideret tristhed og angst. Altså ikke en full blown vinterdepression, men forstadiet dertil. Jeg har lavet en lille graf, på et medfølgende ark, over hvordan Perikon har virket for mig. Som i kan se, er der smileyer på y-aksen, til at indikere stemningsleje og dage på x-aksen, til at indikere tid. Jeg har mere målt mit humør, i forhold til de forrige dages, og måske ikke placeret det helt ud fra den smiley, som der nok passer bedst, for i så fald, ville det skulle placeres lidt højere på y-aksen, men billedet er nu stadig tydeligt.

Jeg har noteret mit humør hver dag, før end jeg tager dagens dosis Pe rikon, altså om morgenen. Den første dag, er klart den dårligste og på dag 2, stiger humøret noget. Så falder det igen på dag 3 – dog ikke ned til startniveau og det er meget normalt, at det falder lidt – og der ligger det rimeligt stabilt, indtil det så stiger igen. Jeg har de sidste par dage været rigtig syg fysisk og endda måtte lade være at tage Perikon 1 enkelt dag – og vitaminer et par dage – fordi jeg ikke kunne holde det i mig. Men det har ikke påvirket noget og jeg har ikke haft det dårligere eller haft bivirkninger. Så alt i alt, har det på den første uges tid, forbedret mit velvære – i øvrigt både fysisk og mentalt – jeg er ikke specielt træt mere. Ligegyldigheden er ikke udtalt. Tristheden er heller ikke nævneværdig, men jeg kan dog blive lidt melankolsk omkring aften/nat – det er dog en generel tendens for mig. Og vigtigst af alt for mig: Jeg har ikke haft angst! Så det har været rigtig effektivt indtil videre og jeg fortsætter derfor min “behandling.” Jeg regner med at komme med endnu en update, når jeg har været i gang i 3 uger, 6 uger og 12 uger, så i kan få et indblik i, hvordan det virker på lang sigt.

Hvis du skulle få lyst til at prøve Perikon, så tag altid en snak med din læge eller andet sundhedspersonel – det har ikke mange bivirkninger, men en af dem, det kan have, er at det kan forringe virkningen af P-piller, HIV-, cancer- og blodtryksmedicin. Det betyder ikke, at du ikke vil kunne tage det, men så skal det være i samråd med din læge.

Udover mine updates om Perikon, vil jeg i løbet af efteråret, også skrive en lille serie om, hvad depression helt præcis er for en størrelse. Hvad vil det sige, rent teknisk, at have en depression, hvordan føles det, hvad kan man selv gøre og hvad kan man få hjælp til? Så hold øje med denne, jeg håber, den vil kunne være til gavn og inspiration for jer derude! Hav også in mente, at disse updates om Perikon ikke har et specielt fokus på, hvad samtaleterapi og lignende kan gøre for at afhjælpe en depression. Det er fordi, mine depressioner ikke er udløst af andet, end min krops fysiske velvære. Altså den kemiske balance. Det betyder ikke, at det ikke kan være rart at snakke med en psykolog, men det er først og fremmest nogle andre ting der skal til – en psykolog giver mig værktøjer, men ikke vitaminer! 😉 Der imod kan en psykolog være meget essentiel, hvis ens depression er udløst af en personlig krise eller traumatiske oplevelser. Det vil man kunne læse mere om i førnævnte serie. 🙂