Jeg har været gået ned med et brag. Og derfor er det længe siden, jeg sidst har blogget!

Kan I efterhånden huske mig? Mig der har skrevet ”Kvinden med de to ansigter” i december 2015.

Og hvad er det så, der har væltet mig? – tænker I nok. Jeg kan til det svare, at jeg havde alt for mange jern i ilden. Pludselig fandt jeg mig selv i færd med at tage piller, som jeg havde gemt fra mine udgange. Jeg havde haft det skidt lang tid før, jeg nåede smertegrænsen.

Jeg var oppe på at have al den udgang, jeg kunne få, og jeg havde mit uge-skema totalt booket. Jeg havde slet ikke tid til at mærke, hvordan jeg havde det. Hver gang jeg mærkede en lille uro, ked-af-det-hed eller vrede, styrtede jeg ned i byen for at handle, hvilket jo selvfølgelig bevirkede, at jeg brugte alt for mange penge.

Oven i det var det tid for min fødselsdag, og jeg havde set frem til at fejre den med min kæreste. Så gik han også ned med et brag og begyndte at drikke. Jeg holdt det ud lige til dagen før min fødselsdag, hvor jeg godt kunne se, at det var jeg nødt til at skyde en hvid pil efter. Jeg havde holdt ham ud en hel uge, hvor han bare drak og drak, og jeg blev mere og mere desperat. Da jeg blev klar over, hvor skidt jeg havde det, og havde erkendt, at jeg ikke havde nogen at fejre min fødselsdag med, blev alting bare for meget. Jeg tog pillerne. Og sagde det som sædvanligt til personalet kort tid efter.

Hold da op, hvor jeg tudbrølede! Jeg følte, at nu stod verden ikke længere. Jeg var sikker på, at jeg ville miste min kæreste. Men lægerne og sygeplejerskerne var omkring mig, så jeg for mit indre blik så alle minderne fra min kæreste og var sikker på, at jeg havde set ham for sidste gang. I starten nægtede jeg at tage modgiften, jeg havde virkelig ikke lyst til at leve, hvis det var uden min kæreste, jeg regnede simpelthen ikke med, at han ville tilgive mig det her.

Der blev ringet til giftlinjen for at afgøre vigtigheden af, at jeg fik modgiften, og de sagde derfra, at den SKULLE jeg have. Jeg indvilgede i at tage den, da jeg ellers skulle spændes fast og have den med tvang.

Jeg kunne godt forudse, at det ville blive meget ubehageligt, og havde dog så meget selvrespekt, at jeg ikke ville udsætte mig selv for den oplevelse.

Nu er alt godt igen, min kæreste drikker ikke mere, og jeg er blevet begrænset til at have en overskuelig udgangsaftale og et – for nu – passende aktivitetsniveau.

Til januar vil det blive taget op, om jeg kan få lidt flere aktiviteter her i huset igen, men det går langsomt, men det er nok bedst sådan – de gør det jo i bund og grund for at hjælpe mig!

Mange hilsener Trine Petersen

Jeg har skrevet selvbiografien “Kvinden med de to ansigter”, som kan bestilles her