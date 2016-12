Mit liv er en fim, der bare passere forbi uden at jeg kan deltage. Jeg er bare tilskuer til mit eget liv. Jeg er intet.

jeg føler mig i vejen og til besvær, jeg føler mig uværdig til at trække vejret.

Jeg føler at jeg strides mod en vind, der ikke vil lægge sig. At hver gang jeg får taget to skridt i den rigtige retning bliver jeg blæst tilbage til start.

Der er en orkan inden i mig, den rusker mit indre til atomer. Jeg er intet og jeg bliver intet, et spejl der er smadret i tusind stykker.

Et puslespil, som jeg ikke kan samle, et hvor nogle brikkerne mangler.

En tom skal, ikke rigtig til stede i virkeligheden, Kun tilstede i mit indre kaos. En tornado, der river træer op ved roden, der vælter huse og smider med biler. Det er mig.

Jeg skal genopbygges påny, en ny by med nye huse. Men jeg har ingen cement at støbe med. Jeg har kun brokkerne at bygge med. Men at få dem til at passe sammen er svært. Jeg prøver gang på gang at lægge puslespillet, men der er altid noget galt, altid en brik der ikke passer, altid en brik, der mangler.

Håbløsheden overvælder mig, sluger mit håb og min energi. Jeg er i orkanen, lader den blæse mig omkring og omkuld og tager mig med ud i intetheden.

Jeg vil have fred og ro og græsfyldte enge. Fugle der fløjte og vindens rolige susen i træerne. Fred, bare fred.

Jeg føler mig ikke hørt, ikke set, ikke forstået. Bare sat i bås som dramaqueen og borderliner, der ikke mener det alvorligt. Som bare vil have opmærksomhed. Man ser mine diagnoser, men glemmer at se mig som person, som individ. Klip en tå, skær en hæl -bare man kan komme til at passe ind i deres kasser.

Jeg er en kastebold, et stykke legetøj, der ikke er interessant mere. Jeg er intet, ligegyldig.

Jeg prøver at holde fast i de gode ting, folk der viser omsorg, folk der vil mig.

Jwg kigger på mig selv, ser de mange ar, der snor sig op og ned af mine arme, ser halskæderne af ar omkring min hals. Ser hvordan jeg er ligegyldig. Hvordan jeg ikke kan gøre noget ordentligt. Hvordan jeg bare er fiasko og har fiasko malet i panden, så alle kan se det.

Små glimt af lys, små glimt af bedre tider. Glimt af øjeblikke med bedsteforældre i sommerhus, i zoo og hygge hjemme hos mor op til jul, en rejse til Rom med min far, det fantastiske ved at se Stonehenge i virkeligheden. Alle de gode ting. Latter og glade dage, glæden ved at være sammen med min hest, glæden ved at kæle med min hund. Jeg forsøger at holde fast i glæden, men den smuldre mellem mine hænder og blæser væk som mælkebøttefrø i vinden. Jeg står på den anden siden af hegnet og kan ikke komme over og ind til glæden. Jeg ser den på afstand, fornemmer den lidt, men så bliver den væk igen.

Jeg prøver at gøre det rigtige, at bede om hjælp før det går galt. Men ligegyldigt er det, jeg bliver ikke hørt af de rigtige mennesker. Jeg er et nummer i køen af psykiatriske patienter, bare endnu en ligegyldig patient som overlæge skal tage stilling til. Tilbage i bunke for uinteressante individer. Bare endnu en borderliner, der ikke hár godt af at være indlagt, ikke har godt áf omsorg, ikke har godt af at blive set og hørt, der arbejdes med straf – beløningsprincip, som var jeg et dyr. En form for klikkertræning føles det. Hvis jeg ikke gør som der siges bliver jeg straffet…

jeg er ingenting. Uværdig til livet.