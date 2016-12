Eller er den nu så sød?

Jeg ved, at mange sindslidende har det ekstra svært i december, og med disse vise ord vil jeg bare tilkendegive, at det svære er sådan det er! Sidste år ved denne tid var jeg meget optaget af udgivelsen af min bog ”Kvinden med de to ansigter”, derfor var mit fokus et andet sted!

I år skal jeg højst sandsynligt være sammen med min familie juleaften. Det er første gang i fem år, at der er mulighed for det. Min lillebror er blevet skilt i året, der er gået. Hermed udsætter han to små drenge for at undvære deres mor juleaften. Det lægger et øget pres på mig. ”Jeg skal bare kunne levere varen” og være den frelsende faster. Drengene har brug for mig, og jeg vil utrolig gerne være der for dem, men jeg har det svært med børn. Jeg føler mig kejtet og utilstrækkelig og er ikke god til at lege.

“Drengene har brug for mig, og jeg vil utrolig gerne være der for dem, men jeg har det svært med børn. Jeg føler mig kejtet og utilstrækkelig og er ikke god til at lege.”

Nu er jeg kommet i tanke om det: Jeg er god til at huske børnesange og holder af musik og sang, så måske det kunne være udgangspunktet for samvær med drengene.

I hvert fald er jeg spændt på juleaften, og om jeg i det hele taget får lov til at tage af sted. For jer der ikke kender min historie, kan jeg fortælle, at jeg befinder mig på en retslig afdeling, hvor jeg er dømt til anbringelse. Derfor skal statsadvokaten godkende alle udgange over tre timer.

Altså går jeg nu og venter på svar. Ret nervepirrende, skal jeg lige hilse at sige.

Jeg har lyst til at gøre noget særligt ud af denne jul, og derfor sidder jeg bl.a. og laver håndtegnede/malede til-og-fra-kort. Jeg vil gerne anerkendes som familiens kunster, da jeg ikke hverken har børn eller uddannelse. Jeg har brug for at være god til noget – én der ikke bare er syg og svag.

Sådan tror jeg, det er for mange sindslidende, at de føler sig ekstra sårbare og udsatte i julen.

Vi må bare tænke på, at vi er gode nok, og at vi ikke er spor forkerte.

Det var lille en lille julehilsen fra kvinden bag de låste døre.

Trine Petersen

Jeg har skrevet selvbiografien “Kvinden med de to ansigter”, som kan bestilles her