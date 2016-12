Hej. Mit navn er Bondeknold. Jeg er ny her på bloggen.

Jeg er blevet førtidspensionist i efteråret 2016. Jeg er ikke fyldt 30 år endnu. Jeg har ønsket mig førtidspension i mange år. Nu er jeg lykkelig for at have fået fred til mig selv, på min førtidspension. TAK.

Jeg vil gerne være med til at nedbryde fordomme om førtidspensionister. Selvom jeg ikke har været pensionist i ret lang tid endnu, kan jeg allerede mærke samfundets modvilje mod mig. Men måske vidste jeg godt at der var fordomme, jeg lukkede bare øjnene og tænkte, det ikke kunne ramme mig. Har altid passet mig selv og mit hjem meget pænt, så der er da ikke nogen, der kan have noget imod min livsførelse. Vel?

Nogle ser på mig, som om jeg er et udskud og en menneskelort. Min mor sagde forleden til mig, at jeg er en tosse og ikke er klog i hovedet. I årevis har jeg følt mig presset til at jagte “den store recovery” og få en karriere ud af dette med job, bøger og foredrag. Så folk og min mor kunne se på mit liv og være stolt over, at jeg alligevel klarede mig og fik et job. Det handlede mere om at jeg ville flygtet fra folks og min mors fordomme om førtidspensionister, og for at få samfundets anderkendelse. Høre dem sige “Den sindsyge og svage Bondeknold fik alligevel et ordentligt job”.

Men i sidste ende knækkede jeg, så meget at jeg fik førtidspension, selv på de nye skrappe regler. Har været tæt på at dø både fysisk og psykisk undervejs.

Faktisk er det befriende at give mig selv lov til at føle mig som som et udskud og en menneskelort. Jeg giver plads til den svære følelse. Jeg flygter ikke længere fra folks fordomme om mig. Men det er ikke sjovt at det medfører at blive set ned på. Jeg vil jo helst bare passe mig selv. Jeg vil gerne give noget tilbage til samfundet, men jeg har ikke rigtigt noget at give. I givet fald kun en lille smule en gang imellem. Men ja måske er det rigtigt at oplysning om psykisk sygdom, at få sat fokus på det i den brede befolkning. Tænk hvis der ikke var fordomme mod førtidspensionister og raske folk ikke tænkte dårligt om dem, der ikke kan arbejde? Det ville da være bedre.

Det her har ramt mig som en forhammer, eller som den slemme spids af en lægtehammer. Oven på en ambolt. Av. Jeg havde ikke tænkt disse fordomme ville ramme min person, da jeg gik og drømte om pensionist tilværelsen. Føler mig så afvist af alt og alle. Jeg er en enspænder, men føler mig faktisk også lidt ensom, selvom jeg stadigt ikke har lyst til at være sammen med nogle mennesker.

Nu vil jeg og min hund gå en tur, fordi førtidspension og selvstændighed godt kan gå menneskehånd i hundepote.

Hilsen Bondeknolden