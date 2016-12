Så sidder jeg her. Tv’et kører og clementinen er spist. Kom lige i tanke om hvor langt jeg egentlig er nået. Jeg har hørt stemmer siden jeg var ni år gammel. Det var en stemme, som er min spiseforstyrrelse stemme. Da jeg var 25 og var indlagt med anoreksi kom der yderligere to stemmer. Hans og Grethe. De var så voldsomme og fik mig til at selvskade meget alvorligt. Det fortsatte nogle år, men så kom der flere stemmer til. I dag har jeg 8 stemmer. Jeg har taget en uddannelse i stemmehørring. Giv stemmerne mening. Det har ændret mit liv og mine stemmer 110 procent. Jeg har lært at forstå og fortolke mine stemmer. Jeg anerkender dem, lytter til dem og vil dem. Jeg prøver ikke længere at ignorer dem og bede dem om at gå væk. Jeg vender det negative de siger til noget metaforisk, for egentlig er alle stemmer hjælpe stemmer. De er der af en årsag. Måske fordi der er noget i dit liv som ikke er godt, eller du ikke er god ved dig selv, eller andre ikke er gode ved dig. Det kan være alt mellem himmel og jord. Jeg har flere stemmedialoger om ugen med min kontakt person fra mit bosted. Her taler hun med stemmen gennem mig. Det er rigtig brugbart og noget alle stemmehører burde gøre.

Sad bare lige og kom i tanke om hvor langt jeg er nået og ville så gerne bringe mine erfaringer videre. For det hjælper når du tør give dine stemmer mening.

Maria