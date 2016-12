For mig har julen – som forventet – været lidt svær for mig. Jeg har, som jeg skrev før jul, været sammen med min familie. Det var godt nok noget af en prøvelse.

To hysteriske unger kørte hele showet. Min bror havde det tydeligvis skidt efter skilsmissen og var, sandsynligvis af denne årsag, meget irettesættende over for drengene (mine nevøer).

Jeg har været helt smadret i går. Jeg var bekymret for mine nevøer og ærgerlig over, at juleaften ikke havde været spor hyggelig. Jeg er nået dertil, hvor jeg opgiver at få genetableret et ligeværdigt forhold til min lillebror. Han ved, hvor jeg er, og hvis han vil have kontakt med mig, må han selv henvende sig, jeg gider ikke slikke han bagi mere. Med hensyn til kontakt med mine nevøer må det vente, til de bliver større og kan træffe beslutningen om kontakt eller ej.

Nå, men nok om min lillebror, han er ikke værd at spilde tid på.

Så er der endnu en gang opstået en situation, hvor en af mine kontaktpersoner for en periode er væk fra afdelingen. Det var slet ikke meningen, at jeg skulle have det af vide endnu. Men der var en, som fik fortalt sig. Det er meget uheldigt, for nu går jeg og spekulerer på hvem, der så skal ind i mit team. VENTE VENTE VENTE. Jeg kan først få klarhed over det den 4. januar. Det er virkelig en prøvelse, men jeg kan betragte det som en læring. En læring der kan gavne mig, når jeg en gang skal ud herfra.

Nu rinder årets sidste time snart ud, og et nyt begynder.

Så er der alle nytårsforsætterne! Bliver 2017 et godt år, hvor der er fremgang at spore, eller bliver det et svært år? Det er ikke til at spå om. Mit store forsæt er kost og motion, jeg har simpelthen taget 35 kg på i året, der er gået, og det skal stoppes, ellers bliver jeg syg. Så det er meget nødvendigt, at forsættet kommer til at blive omsat til handling. Jeg vil skrive på bloggen om mit vægttab og min tilbagevenden til den Trine, jeg var sidste år ved denne tid.

Nu vil jeg ønske alle på Outsideren et godt og lykkebringende år 2017. Vi snakkes ved i det nye år!

Trine Petersen

Jeg har skrevet selvbiografien “Kvinden med de to ansigter”, som kan bestilles her