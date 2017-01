Siden min første indlæggelse for 7-8 år siden, er det sociale ikke blevet prioriteret som det højeste, jeg har haft meget andet at tænke på, som mig selv..

Før jeg kom i kontakt med psykiatrien kunne jeg sagtens gå til arrangementer, fester, besøge venner og alverdens ting, men det er som om det er gået meget ned af bakke med det.. min sygdom bremser mig meget.. det at vedligeholde venskaber er jeg ikke så god til, for det er sjældent jeg har overskud til det, så derfor er de fleste af mine venskaber gledet ud i sandet, nok også fordi jeg er bange for at forpligte mig, hvis nu jeg ikke kan overskue det, og det er nok også derfor de fleste har valgt mig fra, for jeg har altid aflyst i sidste øjeblik, eller bare ladet være med at lave aftaler.. i starten var jeg meget indlagt, jeg var en såkaldt svingdørs patient, ud og ind hele tiden, og derfor trak de fleste sig.. jeg har forsøgt det med venskaber, men jeg har nok i mig selv, og det jeg bøvler med.. jeg foretrækker faktisk uforpligtende venskaber, f.eks med dem jeg bor på bosted med, for jeg kan bare gå ind til mig selv når det er for meget, det tog mig længe at acceptere at venskaber ikke passer ind i mit liv, jeg vil også gerne, men i små mængder og uforpligtende, for jeg kan jo alligevel ikke overholde aftaler og jeg vil ikke skuffe folk, det har jeg gjort nok..

Jeg har heller ikke været til fest i 4-5 år, jeg vil gerne men, jeg er er på en måde bange for at skulle være social en hel dag el. Aften, for det kræver for meget af mig, det at skulle finde på noget at snakke om.. og jeg drikker alligevel ikke alkohold pga. Min medicin..

De sidste par år har jeg holdt højtiderne på de bosteder jeg har boet på, det kræver ikke noget af mig og det kan jeg faktisk bedre lide, jeg er nok lidt afhængig af personale.. i år til nytår er jeg faktisk indviteret til fest, jeg vil gerne, men så kommer dillemaerne, kan jeg holde til det, eller er det for meget, så har sagt nej, og holder det hos min mor..

Jeg vil gerne have venner, men det kræver at jeg kan give igen, og det har jeg ikke overskud til og det er alt for forpligtende.. det er et valg jeg har taget og det har jeg det faktisk fint med, for på en eller anden måde er det pinefuldt for mig at være socialt forpligtet

Jeg forudser at jeg en dag bliver en ensom kattedame 😀😀 men det kan jeg også sagtens leve med😊