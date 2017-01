Outsiderens gæsteblogger Clara er 22 år. Hun fortæller om at føle sig alene, lade andre åbne deres hjerter og lukke sit eget i – simpelthen skåne dem og sige, at det går fint.

I år har været et hårdt år. Det har både været hårdt for hele verden generelt set i form af krig, terror, naturkatastrofer og et spektakulært præsidentvalg i USA og et brexit fra englændernes side. Men det har også været et hårdt år på det personlige plan. Det var i år, jeg fandt ud af, hvad det er, jeg fejler, og hvorfor jeg har det så dårligt og er så skør inde i hovedet. Det var også i år, at jeg var indlagt hele sommerferien på psykiatrisk afdeling, og hvor jeg blev udskrevet for tidligt pga. pres fra omverdenen.

Så det har været et hårdt år psykisk, hvor jeg har haft meget at kæmpe med inde i min sorte, krogede hule. Ting, som jeg stadig kæmper med og tanker, jeg stadigvæk ikke kan slippe. Det var året, hvor jeg begyndte på OPUS, og året hvor jeg steg og steg i dosis og konstant blev mødt med udtalelsen om, at mere medicin ville hjælpe på situationen. Det har også været året, hvor jeg gang på gang er blevet tilbudt (gen)indlæggelse og flere gange blevet truet med tvang. Det har været enormt svært at gå igennem alle de følelser, tanker og oplevelser selv, for jeg har haft svært ved at dele dem med andre. Svært ved at være ærlig. For det ér svært at fortælle om, hvad der foregår i ens allermørkeste kroge. Svært at forklare, at man ikke kan de samme ting som alle andre 22-årige. Svært at fortælle, at man drømmer om døden og ikke kan forestille sig at være i live til næste nytår. For selvom det er hårdt at gå igennem alle de ting, så ved jeg også, det er hårdt at være pårørende, og jeg er så bange for at blive vraget pga. mit skrøbelige sind, at jeg hellere vil lyve end være ærlig. Jeg vil ikke være en byrde eller én, folk er trætte af at være sammen med. Jeg vil så gerne være alt andet end min sygdom, men realiteten er lige pt., at mit syge sind fylder allermest hos mig, og det ødelægger mig fuldstændig. Både dét, at mit syge sind fylder så meget, men også dét, at jeg ikke er alt det, jeg ville ønske, jeg var.

Jeg har aldrig følt mig så alene, som jeg gør nu. Jeg kan sidde sammen med mennesker, jeg holder af og alligevel føle mig som Palle alene i verden. Jeg ved ikke, hvem jeg skal dele mine tanker og oplevelser med, og jeg ved heller ikke, hvordan man gør det. Det er svært, når man egentligt bare gerne vil være ”normal”, hvad end det så er. Så i stedet har jeg forsøgt at lege psykolog for alle andre, jeg kender, for det er jeg nemlig god til, og folk stoler på mig. Det ironiske er, at jeg bærer på så mange hemmeligheder, sorger og oplevelser, som andre har fortalt mig i forsøg på at få det bedre, mens jeg selv holder mine kort så tæt ind til kroppen, at end ikke min kæreste eller familie ved, hvad der reelt set foregår inde i mig.

En del af processen af at blive rask er at acceptere sin tilstand, har min kontaktperson ofte sagt, men det er nemmere sagt end gjort. For ikke nok med at jeg selv skal acceptere det, så skal jeg også tillade mig selv at være ærlig overfor omverdenen og lade dem acceptere min nye tilstand. Og hvordan gør man bedst det, så de ikke drukner i sygdom eller føler sig glemt? Jeg ved det nemlig ikke, og det er derfor, det er lettest bare at spille med og svare ”fint”, når de spørger om, hvordan det går. Det er lettest bare at lade dem åbne deres hjerter og selv lukke mit eget i. Jeg føler ikke, jeg lyver for dem. Jeg føler, jeg skåner dem og hjælper dem, men midt i al min skånen og hjælpen-til glemmer jeg mig selv, hvorfor jeg altid føler mig alene, og hvorfor jeg aldrig føler mig hjemme eller føler ro. Og jeg har brug for ro, brug for tid, og det håber jeg, at jeg lærer i 2017. Jeg håber, det nye år vil hjælpe mig på rette spor, og at jeg i slutningen af 2017 har mere tro på livet, end jeg har nu. Jeg håber, jeg lærer at åbne mit hjerte, og jeg håber, at jeg ikke længere for evigt skal stå alene tilbage på perronen. Og jeg håber også, at du, der læser med, får et godt og lykkebringende år, hvad end det så må betyde for dig.