Medicin eller ej. Skal man have en pille fordi man er anderledes ? Skal man have en pille fordi man reagerer på noget som er svært? Skal man bare have piller fordi ens fortid bunder i traumatiske oplevelser? Efter min mening nej!!! Til nogen er medicin godt, men til langt de fleste er det bare at dope sig, og lægge låg på følelser og tanker. Psykiatrien har en stor skyld i det store medicin forbrug. De lærer, at er man plaget af stemmer og har en anderledes adfærd, så skal man bare have noget medicin. Jeg har store erfaringer fra når jeg har været indlagt, så tilbyder de medicin frem for en samtale. Ingen spørg ind til ens livshistorie, som så ofte er grund til stemmer eller anderledes adfærd. Nej ingen tør høre historien. Der er berøringsangst, hvilket er fuldstændigt latterligt. Det som sker når vi får så meget medicin er, at vi ikke kan mærke os selv. Der bliver lagt låg på vores rigtige tanker og følelser og det er grotesk. Hvis vi fik helet de trauma og andre konflikter som er i os, så kunne langt flere være medicinfri idag. Men det kræver hårdt arbejde fra os selv, fordi vi skal åbne op og blotte vores inderste. Men det kræver også hårdt arbejde fra fagpersoner, fordi de skal vise de er der og blive ved med at være der og arbejde med os. Mennesker uden diagnose mærker også følelser og tanke kaos. Tager de en pille for at stoppe det? Nej de bruger en ven eller en veninde. En kollega eller familie. Så lad dog os andre som har noget at slås med være lige. Jeg er selv på vej ud af medicin efter 11 år i helvede. Jeg savlede. Tog 50 kg på. Fik mælk i brystet. Sløret syn. Kramper og hjerteforstyrrelser. Det er bare alt for galt. Tænk jer om jer som kalder jer professionelle før i langer piller ud over disken