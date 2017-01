Hej Outsidere!

Introduktion, lidelse og tilstand:

Navnet er Alex, jeg er 26 år gammel og ser generelt mig selv som en energisk og håbefuld ung mand, der altid er god for en snak om alt i livet. Forhåbentligt kommer i som læsere og mig selv til at kende mere til mig igennem mine blogindslag, som jeg vil forsøge at lave ugentligt, der vil omhandle alt indenfor det at være psykisk syg, pårørende og have meninger om verdenen indenfor psykiatri.

For ikke længe siden fik jeg bipolar affektiv sindslidelse klistret i panden. Sygemeldt fra studie til mekanisk ingeniør i knapt 2 år er den største konsekvens, det har haft for mig. Problematiske personlige forhold, dårlig håndtering af finanser og lignende har også været en del af den daglige tilværelse. Forløbet for mig startede først med en diagnose som depressiv i behandling med Sertralin, sidenhen med en diagnose som er blevet revurderet til Bipolar sindslidelse og inkluderet Lamictal og Quetiapin til behandlingen, da jeg blev indlagt på psykiatrisk afdeling i Risskov i Aarhus.

Min nuværende tilstand kan beskrives som stabil – for første gang i rigtigt mange år. Det kan jeg i høj grad takke den danske psykiatri og medicineringen for. Ikke alle psykiske sygdomme er så behandlingsfølsomme som bipolar, men jeg har været heldig og har fået meget af min hverdagsstabilitet igen og kan nu begynde på studiet inden længe.

Igennem livet har jeg været i berøring med psykiatrien igennem min dejlige og modige lillesøster Mette, som har lidelsen paranoid skizofreni. Det har ført til mange overvejelser om livet og hvilken rolle, der bør tages som hendes bror og eneste tætte familie, som kan varetage hendes interesser.



Målet med bloggen

I bloggen ønsker jeg at gøre mit ypperste for at komme med indslag, som kan give inspiration og refleksioner der omhandler næsten alle praktiske aspekter i psykisk sygdom, bl.a. de store udfordringer i at blive psykisk syg, kosekvenser det kan have for de pårørende til psykisk syge og hjælpe til inspiration og få psykisk sygdom udvidet til nogle af de følelser alle har uanset psykisk tilstand. Mit ønske er samtidigt, at der i mine indlægs indhold vil kunne findes samfundsaktuelt indhold. Skulle i som læsere have nogle forslag til emner i gerne vil høre om, stiller jeg gerne mit øre til rådighed og lytter.



Personligt syn på psykisk sygdom, psykiatri, medicin og behandling

Uanset om vi er psykisk syge, pårørende eller nogen der har begrænset direkte kontaktflade med psykiatrien og lægelig behandling af psyken, har vi nok alle i en eller anden omfang en viden omkring psykiatrien, der har tilladt os dannelsen af en mening omkring det at have en psykisk sygdom, medicineringen og behandlingen.

Psykisk syg. Når jeg har brillerne som psykisk syg på, bliver jeg nødt til at tage et skridt tilbage og kigge på mig selv med ærlige øjne; Det er ikke altid jeg selv er i stand til at vurdere, hvad der er bedst for mig selv. Derfor placeres en del af ansvaret for min behandling i hænderne på psykiatrien, og uanset hvor skræmmende det at tage hænderne fra roret er, så mener jeg de har gode hænder i psykiatrien og et godt blik på hvor skuden skal sejle hen, når jeg ikke selv ved det.



Pårørende. Tager jeg udgangspunkt i det psykiatriske univers som pårørende, så har det været fyldt med hårde beslutninger og mindst lige så mange tanker omkring hvordan jeg bedst påvirker både mit eget og min pårørendes liv. Derfor mener jeg, at vi bør gøre vores bedste for at være tilgivende overfor pårørende og samtidigt forstå at vores pårørende ikke altid har de bedste forudsætninger for at vurdere hvad der er bedst på den lange bane, men at vi holder fokus på, at deres rådgivning altid er et forsøg på at støtte – ikke skade. Det kommer til udtryk på mange forskellige måder og vidt forskelligt for den enkelte pårørende.

Medicin. Som pårørende og psykisk syg har jeg personligt både oplevet og følt forskellen medicin kan gøre for en selv og for pårørende. Psykiatrien har i dag mange behandlingsmuligheder medicinsk, og jeg ønsker bloggen her helst skal tage en ukritisk drejning i forhold til medicin generelt – men samtidigt være med til at reflektere over vejen til at finde den rette medicin.

Behandling. Personligt mener jeg, at medicin i langt de fleste tilfælde vil være nødvendigt for at opnå den stabilitet der er behov for i ens liv – når det er ude af verden, så tror jeg der er mange ting man selv kan gøre, for at være med til at forbedre ens livskvalitet. Ærlighed overfor sig selv og professionelle, kostvaner, tankestimulering, komme i kontakt med sig selv og refleksion over eget behov – og andres samt meget andet jeg vil berøre i løbet af mine skrivelser her.

Mit næste indlæg vil handle om den første tid som psykisk syg; Introduktionen ind i det psykiatriske system, følelser undervejs, pårørendes påvirkning og til afslutning lidt idéer til hvordan vi hver især kan forberede os til den rutsjebanetur det er.

Jeg beklager den lange tekst – jeg håber i har kunnet holde tungen i munden undervejs.

Afslutningsvis vil jeg citere en oversættelse fra den britiske journalist Alastair Campbell

En ud af fire af os vil komme til at lide af en psykisk sygdom. Det er mange mennesker.