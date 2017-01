ET SURT OPSTØD HERFRA..

HVORFOR er det der altid er fokus på det negative og aldrig det positive? Hvorfor er det at ligemeget hvad det handler om, så er det ALTID det negative der bliver sat i fokus?!

Har lige set et opslag der blev delt på facebook..

Det handlede i korte træk om at hende her damen sagtens kan forstå hvorfor hendes mor er blevet småt spisende. JA det er pga hjemmeplejen. Så fordi EN ENKELT hjælper i hjemmet, ikke kan finde ud af at smørre 2 rugbrødsmadder ordenligt, så er det ALLE den er gal med OG det skal lægges på facebook..

Grunden til jeg bliver så gal over alt det her, det er i bund og grund at det altid er det negative der bliver udstillet. Ja på mange punkter, er facebook et godt forum til at sætte mange problematikker i lys. MEN.. Hvem deler nogensinde en hurra oplevelse fra psykiatrisk afdeling fx? Hvem deler positive oplevelser fra deres ambulante behandling? Hvem kunne nogensinde finde på at dele MIN succes historie? Det er jo positivt.. Når ja.. Fordi jeg har skizofreni. I medierne findes der jo kun skizofrene der slår ihjel, er dybt psykotiske og farlige. Ja de findes også, men jeg er her også! Nu snakker jeg ikke kun om mig selv, MEN DER ER MANGE SOM MIG. Der mange der ville elske at kunne dele sin historie på fx facebook, og at den derefter fik 1937272 likes, 4837275993 kommentarer og over 1 million delinger. Men det er så svært at nå ud! Det er så svært at kæmpe hver dag med at tale tabuerne ihjel, vi er sikkert mange der prøver. Men hvem sætter egentlig fokus på det, udover os og diverse organisationer? Medierne gør i hvert fald INTET godt for at nedbryde tabu om psykiske sygdomme. I medierne er vi alle sammen farlige. Medierne sætter så mange ting i dårligt lys, men det her er jeg træt af.

Jeg ville elske at kunne stå frem, jeg ville elske at være en af dem, der kan ændre bare lidt på andre menneskers syn ift. skizofreni fx.

Bare et lille opråb.. Er der ikke snart en succes historie der fortjener at blive delt ud til hele Danmark?