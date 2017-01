Jeg skal flytte på landet. Om kun en uge. Jeg har i over 25 år ønsket mig at bo alene på landet, og nu hvor jeg har fået fred på en førtidspension, er det muligt for mig at få mit livs første drøm opfyldt.

Der er masser af arbejde, både af den gode slags og dårlige slags i forbindelse med flytning.

Det dårlige er heldigvis ved at være overstået. Det er vel egentligt gået godt, når jeg har skullet ringe til folk, boligselskab, viceværter, banken osv… de har behandlet mig pænt. De har ikke vidst, jeg er psykisk svagelig, så de har bare behandlet mig helt normalt, og det er befriende. Da jeg havde kontakt med kommunen, spurgte hun om jeg havde kontakt med misbrugscenteret, og hun så på mig, som om jeg var narkoman. Det gjorde ondt at blive set ned på. Igen igen efter over 10 år i psykiatrien. Jeg kan og vil ikke beskrive, hvor ondt det gør, at blive set på med forkerte misvisende briller.

Jeg ryger ikke engang cigaretter og det var en meget nedværdigende oplevelse, jeg ikke vil skrive mere om, for hvad nytter det at jokke rundt i dårligdom?

Men uanset om det sociale i telefonsamtaler går godt eller skidt, så bliver jeg meget træt og overbelastet af det. Jeg orker simpelthen ikke menneskelig kontakt i ret stor grad. Og vi taler kun om telefon, mails og nogle få samtaler face to face, men jeg orker det ikke. Det er ikke, fordi jeg ikke kan finde ud af sociale regler, jeg er bare ikke glad for den slags. Helt enkelt.

Alle de praktiske ting er så meget nemmere. Det er systemer og der skal være orden i flytterodskaos, og ting skal gøres i rækkefølger, males, repareres i rækkefølger. Det er meget nemmere. Og med værktøjet i orden er det nemt at arbejde, selvom man som mig ikke er ret stor og stærk.

Og mine pauser holder jeg med haveprogrammer på tv 2 play, for fladskærmen er stadigt på til sidste sekund.