Skal du være bange for mig?

Når jeg cykler ned til Risskov Psykiatrisk hospital, cykler jeg samtidigt forbi spisesedlerne for diverse aviser, hvor som oftest står noget om en gal mands værk og om hvordan vi skal frygte de psykisk syge fordi de er utilregnelige og systemet kan ikke håndtere dem. Det er en konstant reminder til befolkningen om at de skal være bange for psykisk syge, for hvor er de dog farlige de der psykisk syge, så farlige at vi ikke taler om det. Men måske er det ikke den helt rigtige tilgang, måske og kun måske er de ikke farlige eller utilregnelige eller ikke mindst en belastning for samfundet fordi de koster millioner af skattekroner. De spisesedler er også en konstant reminder til mig selv om at jeg skal være bange for min egen skyggeside, for hvad nu hvis en dag at jeg ikke kan styre min sygdom og ender på forsiden? Jeg lider af en af de værste sygdomme som der findes, og jeg mister nogen gange kontakten til den virkelige verden og skal have hjælp både medicinsk og terapi for at finde tilbage igen. Men det ville da være rart at man fra samfundets side af ikke ville blive mødt med folk er bange for en og derfor skal det tabuleres som om der ikke er plads til os. Hvilket jo gør det yderligere svært at erkende at man faktisk er syg og faktisk har brug for hjælp, hvilket jo resultere i at der er færre som søger hjælp og derved ender på forsiden i de slemme tilfælde, for de der ender på forsiden, er folk som ikke accepter behandlingen og ikke vil erkende sygdommen men er på en virkelighedsflugt. Og de har intet at gøre med os andre som ellers er i vores behandlinger og tager vor daglige kamp med psykisk sygdom. Det eneste vi deler er de forsider, det fælles blik fra samfundet, og tabuet omkring psykisk sygdom. For hvor bliver de historier af som skaber håb om fremtiden i medierne? Er vi virkelige så farlige, skal hr og fru Jensen virkelig være bange for mig hvis jeg siger jeg har paranoid skizofreni? Jeg er jo pisse farlig, så farlig at det faktisk er forbudt for mig at nævne navnet på min sygdom for så går folk en stor bue uden om og tør ikke tale til mig, for de har jo læst om min sygdom i aviserne? Og hvis jeg en sjælden gang nævner min diagnose så skal jeg i samme åndedræt lyve og sige at jeg har det i mild form, for ellers ændres deres billede af mig, og jeg forsvinder over i den farlige kasse. Men er det ikke med til at fremmedgøre mig yderligere fra samfundet? Og er det ikke folk som står udenfor fællesskabet der begår kriminalitet, eller er der noget jeg har misforstået? Vi skal have ændret mediebilledet omkring psykisk sygdom for de gør de syge mere syge da de bliver bange for sig selv og isolere dem fra fællesskabet fordi de er et omvandrende tabu med et ”pas på” skilt i panden. Det er som om i det vi italesætter psykisk sygdom så er folk bange for at det smitter eller gør der værre for den syge, men det der faktisk sker er det modsatte.