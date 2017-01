Dumme, dumme medpatienter, åndssvagt personale, der formentlig prøver at træde hjælpende til. Her til aften virker det bare totalt modsat. Samtalen her til aften med min kontaktperson virkede alt andet end beroligende. For det første taler hun meget dårligt dansk og forstod derfor ikke halvdelen af, hvad jeg sagde til hende. For det andet opfattede jeg hendes opførsel som meget pinlig og grænseoverskridende.

Der skal ske nogle ændringer på min afdeling. Det kommer sandsynligvis ikke til at påvirke mit forløb, men det piner mig alligevel. Der skal ske det, at min afdeling – som hidtil har været integreret – nu skal til at være en lukket afdeling.

Det der sker rent fysisk, er, at der skal fjernes nogle effekter – skarpe og spidse genstande – vi må ligeledes ikke have lighter på os. Ellers kommer det til at betyde, at de patienter, vi kan forvente indlagt her, kan være i den tunge ende. Det gør mig bekymret…

Det gode ved det er, at der bliver ansat mere personale, og at der kommer en læge mere i afsnittet. Jeg håber, at det bliver tåleligt at være her.

Så er det sådan, at en af de kontaktpersoner, jeg har været meget glad for, skal på en længerevarende uddannelse og derfor højst sandsynligt træder helt ud af mit team.

Det er mange ting at forholde sig til på én gang, og jeg har meldt ud, at nu magter jeg ikke flere dårlige nyheder. Men det er jeg i bund og grund ikke selv herre over. Det er de odds, jeg lever under. Så jeg kan sådan set bare gøre, som de siger uden at fortrække en mine. Selv om jeg både bliver såret og vred, er det meget begrænset, hvad jeg får udtrykt. Det føltes, som om jeg er lammet og slet ikke kan reagere, som jeg plejer. Jeg tier og samtykker, jeg magter ikke andet.

Måske er det i virkeligheden en positiv udvikling, at jeg ikke farer i flint og reagerer med at blive fysisk voldsom, det er trods al bedre at være lidt mut og stille. Det er knap så stressende.

Jeg får fortsat lov til at have internetadgang og telefon. Hvis det blev taget fra mig, ville det godt nok være svært at holde ud.

Det var lidt om den aktuelle situation, jeg håber virkelig, at det jeg skriver kan give et indblik i, hvordan det er at være på et nu lukket retspsykiatrisk afsnit.

Jeg kan fortælle til alle interesserede, at jeg udgiver bog nummer to til foråret, Den bliver udgivet på Forlaget Mellemgaard og hedder ”Længslernes fængsel”. Den handler om forløbet efter min første bog ”Kvinden med de to ansigter”.

Med disse ord vil jeg trække mig tilbage og se, om jeg kan blive lidt positiv og på trods af alt glæde mig over mine små fremskridt.

Trine Petersen

