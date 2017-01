Var jeg så syg at jeg havde brug for piller?

Her sidder jeg så. Det er gråt og trist der ude, ingen sol, ingen varme… intet! MEN alligevel er det den bedste kedelige, gråt og triste januar jeg længe har haft.

Er langt om længe kommet ud af et pille(mis)forbrug, efter to lange år. Når jeg skriver pille(mis)forbrug, er det fordi jeg mener jeg slet ikke burde have haft fået den recept tilbage i 2014. Min læge gav mig den, som var en invitation til hans fødselsdag – Så nemt som ingenting. Jeg vil ikke fortælle så meget om mit forløb, ikke lige nu, jeg vil heller skabe en fokus på den nemhed der er ved at få en recept udskrevet på såkaldte lykkepiller. Jeg tror iøvrigt de glemte at tilføje lykken i de piller jeg fik, for det skabte ALT andet end lykke i mit liv. Men det tog 10 minutter og 20 spørgsmål, og min læge kom til den konklusion at jeg nok ville have godt af at tage en masse piller. 3 x 75 mg til at starte op med!!

Om jeg fik det bedre eller det var min fantasi, det kan jeg ikke huske. Men når jeg ser tilbage på nemheden ved at få udleveret de piller, bliver jeg en smugle skræmt. Jeg var ikke i stand til at træffe de rette beslutninger for mig selv på det tidspunkt. Ingen tvivl om at jeg var inde i en stressede periode, men jeg vil til hver en tid holde på at en samtale med en psykiater eller psykolog, inden opstart af noget så livs ændrende som det skulle vise sig at blive for mig. Det havde været godt givet ud i det lange løb. At psykiater eller psykolog måske ville nå frem til samme løsning, skal jeg ikke kunne sige. Men så havde der været en faglig professionel person inden over beslutningen.

Jeg må heller tilføje at da jeg langt om længe fik både en psykiater og psykolog var de begge enige om at jeg ikke burde ha haft de piller til at starte med. Men nu var jeg så langt inde i min depression som var dækket af stress og angst, samt en tur på Fjorden. At det på ingen måde ville hjælpe mig at stoppe med de piller nu. På det tidspunkt havde jeg taget dem 1 års tid. Var en tikkende bombe. Utilregnelig og upålidelig. Jeg var godt på vej ned af en selvdestruktiv gade, ingen lygter til at vise mig vej, ingen til at spørger om hjælp. Dem der var tættest på mig og som gjorde alt for at hjælp, skubbede jeg væk. Jeg var tæt på utroskab i mit ægteskab, jeg gad ikke mine børn, gad ikke min daværende mand, min familie, mine venner. Jeg gad MIG!!Tog jeg ikke mine piller blev jeg syg, tog jeg dem var jeg stadig syg – det sagde lægerne jo. Når man siger tingene tilpas mange gange så tror man til sidst på det jo – Så jeg VAR syg!! Så når jeg sidder idag og skriver det her og reflekter lidt over tingene, så spørger jeg mig selv: Var jeg så syg da jeg fik de piller? Eller blev jeg syg af de piller? Som tidligere skrevet så var der ingen tvivl om at jeg var inde i en stressede periode. Men stress i et vis omfang er jeg sundt nok. Jeg havde bare været det lidt længer end hvad godt var – men er løsningen så bare en pille?

Man lærer ikke noget af en pille.