Jeg mener det er en menneskeret , at blive mødt og set som det menneske man er. Diagnose systemet er skabt for, at der kan ydes den mest relevante og målrettede indsats for den enkelte. Den del er jeg helt med på. Jeg har i løbet af mit studie gang på gang fået at vide, at diagnose systemet ikke skal ses som statisk, men derimod dynamisk. Det skal i princippet bare forstås som en rettesnor, i forhold til hvilken indsats der skal tilbydes! Problemet for mit vedkommende er, når denne tiltænkte rettesnor, ender med at blive den endegyldige sandhed for personalet.

Under én af mine mange indlæggelser, læste jeg til eksamen mens jeg var indlagt på den lukkede afdeling. Min kæreste havde som lovet, taget bøger med ind til mig på afdelingen under et af hans besøg. Jeg var i perioder selvskadende, indelukket og angst. Dette endte ud i fast vagt, bæltefikseringer, tvangsmedicineringer og nægtet udgang! Hvorvidt det var nødvendigt at udøve tvang i en sådan grad, er en helt anden snak – den tager vi en anden dag.

MEN i takt med alle disse tiltag, personalet tænkte som gode for mig og min situation, blev min eksamenslæsning et stort problemområde for personalet. Nej faktisk ikke kun min eksamenslæsning, men faktisk også hele det faktum at jeg studerede på fuld tid. Der blev kigget overbærende på mig når jeg fortalte om min hverdag, som f.eks. bestod af studie og praktik. Studiet var ikke godt for mig – gud, hvor fik jeg det at vide mange gange. Når jeg læser min journal efterfølgende, har de ikke sparet på ordene for at få deres budskab frem. Det står SÅ mange gange. ”Mette burde overveje at holde orlov fra studiet – Mette burde overveje om mængden af pres fra studiet stemmer overens med hendes situation – Mette skal skærmes og derved ikke læse til eksamen mens hun er indlagt – Mette’s behandler skal informeres i forhold til hvorvidt studiet er en god idé for Mette lige nu.”

Jeg passede ikke ind i systemets kasse. Det var et problem for personalet. Jeg tænker det faktisk som meget simpelt og enkelt. Som jeg italesatte hver gang snakken faldt på min uddannelse: Min uddannelse har været min heling, det var været mit fri rum. Jo det har været hårdt, jo jeg har haft brug for ekstra støtte i belastede perioder med eksamener, praktik osv. Men hvorfor ikke arbejde ud fra den tanke, at MIT ønske var at færdiggøre min uddannelse, at MIN livskvalitet øges når jeg fik lov, at beskæftige mig med de her ting? På trods af, at det måske ikke passede med deres forestilling om en psykiatrisk patient.

Jeg er mig – Mette . Og selvom jeg havde værelse ved siden af tre andre piger med samme diagnose, betyder det ikke at vores behandling skal være ens. De ting som virkede for mange på afdelingen, virkede altså bare ikke på mig. De ting som virkede for mig, virkede ikke på de andre.

Derfor: Lidt subjektivitet og brugerinddragelse indenfor psykiatrien, ville være helt fantastisk – og udviklende på alle tænkelige måder.

Jeg er et menneske ligesom alle andre. Og hvor ville det have været fantastisk hvis “I” have forsøgt at se mig. Ikke min diagnose, og ikke forsøge at slå min adfærd op i en psykologi bog. Men bare set mig, lyttet til mig og derigennem tilpasset behandlingen derefter.

Ps: Jeg blev på studiet, og er færdiguddannet om præcis 14 dage. 🙂

– Mette