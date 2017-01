Da Jeg var aller mest syg og kiggede mig i spejlet, kunne Jeg slet ikke genkende mit eget spejlbillede. Jeg følte ikke noget når Jeg kiggede, der var ikke spor af glæde, sorg, empati, sympati eller andre følelser. Det var et trist gråt billede Jeg så……Så hvem er Jeg så nu??

Ud over at være mor til 3 fantatstiske børn. Så er Jeg datter, søster, veninde OG patient. Jeg VED hvordan Jeg er som mor, og uden at fornærme Janteloven, så VED Jeg at Jeg er en PISSE GOD MOR. Mine børn er min ilt og Jeg ved ikke hvordan Jeg ville leve uden dem.

Det handler nemlig ikke om at overleve, men om at leve.

Jeg ved også hvordan Jeg er som datter, veninde og søster. Jeg er igen glad, og tilregnelig. Jeg har de strider med mine forældre, ligesom alle andre har. Jeg er uenig med min søster, og til tider er hun bare SÅ meget lillesøster at det er til at få pip af. Men jeg elsker mine forældre og min søster, og uden dem og deres enorme støtte ville Jeg ikke være hvor Jeg er idag.

Men hvordan er Jeg patient? Jeg er jo ude af mine piller, Jeg går ikke til samtaler med min psykolog mere, Jeg føler mig rask. Men Jeg har jo den her diagnose, så Jeg er jo syg. Så Jeg må jo også være en patient. Men skal Jeg lade min diagnose definere hvem Jeg? I så fald, så er Jeg hende der har Emotionel Personlighedsforstyrrelse – Boarderline. Som ikke kan tænke rationelt, handler impulsivt, og ikke kan kontrollere mit temperament. Det er ikke mig! Så jeg har hermed bestemt mig for at Jeg er Christa. Jeg er ikke hende der er syg – Jeg har taget mit liv i mine egne hænder. Nu er det kun mig der bestemmer hvordan mit liv skal være. Jeg vil ikke tillade mere medicin, ikke flere nedture. Jeg vil bede om hjælp når Jeg har brug for det. Jeg har nemlig fundet ud af at Jeg er IKKE alene om det her. Alle kender en der kender en der har været syg med enten stress, angst, eller en depression. Eller som mig, alle tre diagnoser. Så Jeg ved at der er mindst 5 af mine venner der har været igennem noget ligende mit forløb. Nogen af dem har måske fået hjælp, nogen af dem har klaret det selv. Men det vil har tilfælles er at vi ikke er alene om det. Det skal ikke være et tabu at være “syg”. Jeg har kune mødt folk med en positiv holdning til min sygdom og mit forløb. Så derfor er min mission fremover at skabe focus på at bede om hjælp. Det er okay at sige det højt – JEG HAR STRESS – JEG HAR ANGST – JEG HAR EN DEPRESSION. Vi skal blive bedre til at tage folk ind som de er. Om de har en depression eller har ondt i ryggen, der skal ikke være berøringsangst. Så føler man sig nemlig først syg.

Jeg ved Jeg pr. definition er syg – men det skal ikke være med til at definere mig som person. Det er ikke ud fra det at jeg skal dømmes.