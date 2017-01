Når jeg vågner om morgenen – alt for tidligt – er jeg ved at dø, føler jeg. En blæksprutte kravler rastløst rundt i maven, hjernen er frossen, og nerverne er på højkant. Efter en Oxabenz bliver jeg genfødt. Sådan er det dagen lang – død og genfødsel (hvor isen i hjernen smelter, og jeg føler mig veloplagt og energisk – i tre-fire timer). Jeg begyndte på benzo i 1990, så jeg har en vis erfaring i branchen. Vi var på ferie på skønne Læsø med vores skønne nyfødte. Jeg skulle starte på nyt, krævende job efter ferien, og så fik vi uventede gæster. Det var bare for meget for sarte mig. Det var, som om der stod en og pressede på mit hoved, og jeg var så svimmel, at jeg måtte ligge ned. Hos den lokale læge fik jeg Stesolid – og pist væk var symptomerne. Siden da har jeg været “hooked” – dog uden at stige drastisk i forbruget af piller. Men jeg har altid nogle stykker liggende i bukselommen. Nogle gange sætter en sig fast i kamerahullet på min mobil, så jeg må lirke den ud med min schweizerkniv. Andre gange drysser de små, hvide piller ud i sofaen, på gulvet og i bilen. Det er bare enormt træls med den afhængighed. Jeg har aftalt med min psykiater, at jeg skal trappe laaangsomt ud – måske over et år. Men det bliver eddermame ikke let, da jeg kun har noget, der minder om et liv, når jeg sluger mine piller (3-4 om dagen). Jeg vil gerne ud af benzoerne, der sådan dikterer, hvordan jeg skal have det, og jeg ved, at de kan give nøjagtigt de samme symptomer, som jeg tager dem for. I dagligdagen går det meget godt. Mens Tine er på arbejde, sørger jeg for at have få opgaver og møder, som kan stresse. Jeg går lange ture med Molly, mediterer, laver groundingøvelser og hører klassisk musik. Men i sommerferien havde vi mange gæster, både i Virum og på campingpladsen – og da steg forbruget af benzoer. Jeg ville være med i festlighederne og ikke sidde som et tavs, dirrende gespenst i et hjørne. Vi er nu tilbage i hverdagen, men det er svært at finde tilbage til samme dosis som før ferien. Jeg hører meget gerne fra jer, der har erfaring med ned/udtrapning. How dælen do you do it?