For mit vedkommende, har jeg både oplevet når dette lykkes, men bestemt også det modsatte. Begge aspekter er relevante at belyse, tænker jeg.

Under mine indlæggelser har jeg manglet sammenhæng i forhold til min ambulante behandling. Min faste behandler som kender mig allerbedst, blev under mine indlæggelser ikke inddraget nok i min behandling, efter min mening. Jo, jeg havde mine ugentlige samtaler, dette så bare på afdelingen i stedet for i mit hjem. Hun er nok den person der har størst indsigt i mig som person, min adfærd og mulige grunde til denne. Efter min mening er det direkte dumt, ikke at trække på al den viden der er at hente, i forhold til hvad der fungerer for den enkelte.

Hvorfor blev der ikke etableret et samarbejde i forhold til min behandling dengang? Den manglende forståelse og indsigt fra afdelingens personale, kan jeg sagtens sætte mig ind i. Altså, de kendte mig jo ikke som andet end den psykiatriske svingdørs patient. De kunne selvfølgelig gå tilbage i min journal, og læse om mit samarbejde med min behandler. Men det går altså langt tilbage, og kræver både tid og ressourcer. Og for at være ærlig, tænker jeg ikke at dette blev gjort, i hvert fald ikke fyldestgørende.

Min behandler, kender mig som alt det andet jeg også er, udover at være indlagt. Alle de ting som jeg i mine dårlige perioder, havde allermest brug for at holde fast ved, for at bibeholde bare lidt af min identitet.

Jeg har dog aldrig oplevet at føle mig tabt ved udskrivelse. Min behandler har altid formået at tilpasse behandlingen, efter hvad der har været brug for. Rammerne har altid været der, men de har aldrig været så faste, at det ikke har været en mulighed at ændre min behandling eller mængden af denne, hvis jeg var i en dårlig periode, eller lige var blevet udskrevet.

Lige så træt jeg kan være, af at der ikke har været en relevant sammenhæng når jeg har været indlagt. Lige så taknemmelig er jeg over, når det lykkedes.

Under mine 3 ½ år som studerende har jeg oplevet hvordan det føles, når sammenhængen rent faktisk er til stede. Jeg er så taknemmelig for, hvordan mit uddannelsessted har tacklet min situation på. De har søgt indsigt og viden når det har været nødvendigt. Der har hele tiden været en dialog mellem skolens vejleder og jeg. Når jeg har været indlagt, er jeg kun blevet mødt med positivitet, rummelighed og det har altid lykkedes os at finde en løsning, i forhold til de udfordringer der automatisk opstår når man er indlagt og studerende.

Skolens vejleder blev mit holdepunkt, når tingene blev svære på studiet. Når presset blev for stort i forbindelse med eksamen, eller når de store fællessamlinger blev angstfuldt. Bare dét at vide, at døren til min vejleders kontor altid var åben, eller at hun var tilgængelig på hendes mobil, blev en tryghed for mig. Samtidig med, at det var helt legalt at italesætte mine indlæggelser. Jeg skulle altså ikke bruge energi på at pakke tingene ind.

Min vejleder har tit sagt, at de ting hun gør, jo bare er helt små ting. Det ER helt små ting, men for mig er disse små ting, af KÆMPE betydning. Så af hjertet tak, for at give mig muligheden for at færdiggøre mit drømmestudie. Både til min behandler og til min vejleder på skolen.