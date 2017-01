Jeg forstår det altså ikke. Vi har aldrig været rigere. BNP er steget støt og kraftigt siden 1960. I dag er det på 339,5 mia. US dollars. Det er eddermame mange penge. Joachim von And er syg af misundelse. Hvorfor er det så, at vi skal spare så meget, at det går ud over velfærden? Hvorfor er vi ”nødt til” at spænde de syge og fattiges livremme ind, nedlægge sengepladser på psykiatriske afdelinger og forringe SU´en til de studerende? Hvorfor er det nemmere at trænge ind i Pentagon end at blive indlagt på en psykiatrisk afdeling. Hvorfor bliver man smidt ud, inden man er færdigbehandlet – med genindlæggelse og voldsepisoder på bosteder til følge? Og hvorfor er psykiatrien ikke på finansloven, når vi nu har så pokkers mange penge at gøre godt med?

Faktum er i hvert fald, at vi er del af den ekstreme højredrejning, der har ramt Europa som en flodbølge. Vi ledes af politikere, der fører en omvendt Robin Hood politik, møder flygtninge med kynisme, rager til sig og helst så Europa forvandlet til et USA. Frankrigs måske kommende præsident, Francois Fillon, vandt primærvalget på et “løfte” om at fyre 1/2 mio. offentligt ansatte og det racistiske Le Pen stormer frem. Hvornår stopper vanviddet? Hvornår laver vi oprør? Har vi virkelig resigneret helt og trukket os ind i os selv, vores fitness, Facebook og fjernsyn. Jeg er faktisk bange for, at det er tilfældet. Og jeg indrømmer blankt, at jeg selv ikke er i gang med at lave barrikader i indre by. Jeg håber stadig, at det at det kan lade sig gøre at genindføre velfærdssamfundet ad politisk vej. Jeg skal indrømme, at det er svært at få øje på, hvem der skulle gøre det. Blå og rød stue leger jo stort set samme leg. Men der er alternativer, hvor menneskelig vækst og trivsel er i fokus.

Jeg kunne jeg godt tænke mig at lighed, retfærdighed og solidaritet igen blev ord, partierne turde bruge, var stolte af og havde som ledestjerne. Faktisk er vi i dag så rige, at vi sagtens kunne indføre borgerløn til alle og dermed fjernede de dybe sociale skel, vi har i dag takket være alle regeringens ”moderne” reformer og ”lofter”. Vi kan samtidig skære ned på arbejdstiden, så folk ikke længere går ned med stress på stribe. Om ikke så mange år, vil robotter alligevel tage sig af en stor del af det arbejde, der skal udføres.

Vi har råd til at genrejse velfærdssamfundet. Vi er ikke et u-land. Vi er et af verdens rigeste lande!