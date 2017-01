Jeg har altid (det meste af tiden) levet efter konceptet – vær dig selv.

Men hvorfor er det lige det er blevet så svært?!

NÅR JA.

For når man i folkeskolen gang på gang er blevet grint af, snakket om, hakket ned på og mobbet så meget at man til sidst sad på skolens toilet resten af dagen.. Jeg har altid prøvet at give 100% af mig selv hele tiden. Jeg har altid været åben omkring hvad der sker i mit liv. Jeg har altid bare taget det tøj på jeg synes var pænt. Men af en eller anden grund, brød de andre sig ikke om det. Af en eller anden grund var det MIG der var noget galt med.

Det har med tiden sat nogen meget synlige spor i mig. Bliver jeg nogensinde god nok? Kan jeg klare det her? Kan jeg gennemføre det her? Ser jeg fin nok ud, eller ligner jeg en pose kartofler? Svaret er som altid. JA, JA OG JA.



Nu hvor jeg har fået stemplet skizofren, kan det til tider være rigtig rigtig svært, bare at være Manja. Nogen gange kan man godt føle at der står skrevet skizofren i panden på mig.. Det er rigtig svært for mig bare at give slip og være mig selv. Med de rette personer omkring mig, så kan jeg godt bare være Manja. Men ellers vil jeg helst bare være usynlig. For tænk nu hvis jeg siger eller gør noget forkert.. Jeg er så træt af at blive misforstået, for alt hvad jeg vil det er blive forstået..

Igen.. Det her skizofren stempel kan både være godt og skidt. For mig er det en god ting, for jeg/de kloge hoveder ved hvad der skal til for at hjælpe mig igennem livet. Jeg har fået en kæmpe gejst for at skrive igen – den gejst var egentlig forsvundet.. Jeg har en grund til at råbe højt nu.

Hvis vi nu allesammen lagde alle de små dumme tanker væk, og bare er os selv. Så er jeg pænt meget sikker på at jeg ikke er den eneste, som er dybt underlig til tider. Jeg er nu også ret sikker på at alle ville blive accepteret. Accept… Det er nu også noget skægt noget. Hvorfor skal vi føle os accepteret af andre? Hvorfor skal vi have den der bekræftelse? Det ved jeg ingen gang selv.. For at vi føler os gode nok måske?

Jeg har hele tiden sagt at jeg intet mål har i 2017.. Det har jeg nu..

Jeg skal give slip.

Jeg skal være mig selv.

Jeg skal bare være Manja.

Så længe jeg gør mit bedste, så er alt godt nok.