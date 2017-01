Forleden gjorde jeg et ekstra forsøg på at hjælpe Maja – en ung kvinde, jeg længe har været bekymret for. Hun tumler rundt i en parallelverden og udviser alle tegn på en tordnende mani eller en psykose. Hun tror, hun skal redde verden, tagger mig og en stribe andre kontakter non-stop i de mest besynderlige opslag på Facebook. Jeg mødte hende for nogle år siden til noget løbetræning på Østerbro, hun stod for. Jeg fik et rigtig godt indtryk af hende, og vi cyklede – i øsende regnvejr – sammen et stykke nordpå ad Lyngbyvejen. Hun var festlig og en glad ung kvinde. Men da vi et års tid efter mødtes igen, var hun helt forandret.

Jeg fortalte om Majas opførsel til en psykiater, som også blev tagget med hendes syrede opslag. Han var ikke et sekund i tvivl om, at hun trængte til hjælp hurtigst muligt. Det var så heldigt, at han har vagter for det akutte beredskab, og han kørte ud til hendes bopæl med en ambulance i håb om at få Maja overtalt til at blive indlagt. Men desværre var hun ikke hjemme, da han kom.

Jeg fik kontakt med Majas tidligere chef og en kollega, Julie, og de var også bekymrede for, hvad Majas tilstand kunne føre til.

I sidste uge skrev jeg denne mail til hende:

Kære Maja

Jeg er bekymret for dig. Det er Julie også. Og mange flere.

Du tror selv, at du er rask, men du kører i et afsindigt højt tempo – og har snart gjort det længe.

Jeg tror, du enten er i en høj mani eller en psykose. En psykiater, jeg kender, tror det samme. Vi er mange, der gerne vil have den gamle Maja tilbage.

Du har alle tegnene: Tempoet, trangen til at tale uafladeligt og afbryde andre. Du lytter ikke. Du vil vise, at du betyder noget, fordi du har fået taget billeder, hvor du ses sammen med Løkke og Sophie Løhde. Du sender en sand lavine ud af højst besynderlige Facebookbeskeder – med korte ord: ”Kærlighed, fred, vi kan sammen, mine briller” osv. Du tagger Gud og hver mand i dine opslag. Folk bliver trætte af det og cutter dig som fb-ven. Som det kærlige væsen, du er, vil du også sprede kærlighed til hele verden. På vores tur i Købehavn ville du omfavne alle og sige, hvor smukke og dejlige de var. Sympatisk nok, men det var helt ude i det maniske. Folk stirrede underligt på dig, men det opdagede du ikke. Da jeg kørte dig til børnehaven for at hente din venindes barn, kommanderede du i et væk og kommenterede min kørsel uafladeligt. Jeg følte mig som stakkels Richard – fru Hyasinths mand. Et yderligere tegn er de konspirationsteorier, du tumler med – også offentligt: At regeringen fik dig indlagt sidste gang for at dække over noget med din fars død. Du har derfor meldt Løkke til politiet – eller har du. Han er ikke længere statsminister, siger du til folk. Kan du ikke se, hvor langt ude i hampen det er? Du har også delt et billede, hvor du er yderst let påklædt. Jeg forstår godt, at du er stolt over din krop, men du bør ikke sende den slags ud i æteren. Når det kombineres med dit kærlighedsbudskab, vil mænd let opfatte det som en ”kom og tag mig” erklæring. Du ville ikke sende sådan et billede ud, hvis du var dig selv. Og det er du ikke i øjeblikket.

Jeg har talt med en, der har haft psykoser, og hun siger, at problemet netop er, at man er så højt oppe at flyve, at man har mistet sygdomserkendelsen og har brug for støtte og professionel hjælp. Og brug for at vide, at det kan blive bedre.

Kirsten, psykiateren og jeg vil meget gerne komme ind og få en snak med dig. Du har intet at frygte ved et sådant møde.

Din første reaktion vil nok være irritation og vrede. ”Er de gået bag min ryg? Jeg er sgu ikke syg, jeg har haft traumer”. Ja, det har du, men du er også syg. Tro mig, tro os, der vil dig det godt.

Når din irritation og vrede har fortaget sig, synes jeg, at du skal kontakte mig og give mig et par forslag til, hvornår vi kan komme ind og snakke med dig. Det er nok bedst om aftenen, da vi jo alle har travlt om dagen. Jeg håber virkelig, at du gør det.

Kærlig hilsen,

Kim

Som ventet fik jeg ikke noget svar. Maja slettede mig som Facebook ven, hvilket på sin vis var en lettelse, da jeg blev fri for alle hendes maniske opslag. Men samtidig har jeg jo stadig ondt af hende. Og jeg er tvivl, om hvorvidt jeg kan og bør gøre mere for at hjælpe hende. Mange har frarådet det. Jeg er selv psykisk syg og skal passe på mig selv. De siger, at jeg har gjort, hvad jeg kunne, og at der ikke er meget at gøre, hvis Maja ikke vil hjælpes.

Jeg hører gerne fra andre, der har erfaringer med den slags redningsforsøg. Hvad kunne jeg have gjort anderledes? Hvad nu? Skal Maja have lov til at skøjte videre i sin mani/psykose? Skal jeg få psykiateren til at gøre et ekstra forsøg på at få fat i hende? Skal jeg bare slappe af og glemme alt om Maja? Historien her rejser det generelle spørgsmål: Hvor langt bør/kan man gå for at hjælpe, når man selv er sårbar?