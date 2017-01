Ifølge BT foretager politibetjente, der ikke er klædt på til opgaven, intet mindre end 12 tvansindlæggelser af psykisk syge hver dag. Det undrer mig ikke. Det er konsekvensen, når psykisk syge udskrives alt for tidligt, fordi der skal spares. Det er både synd for de syge og for betjentene – og det er direkte dumt rent økonomisk, da man jo intet sparer – sikkert tværtimod. Og det er endnu et eksempel på, at psykiatrien i den grad trænger til et løft. Det er, som om politikerne ikke tager psykisk sygdom lige så alvorligt som de rent somatiske lidelser. 🙁 Det er i øvrigt uhyggelige tal, som BT bringer i artiklen. Der blev i 2016 i gennemsnit tvangsindlagt 11,7 personer om dagen. Og siden 2006 er antallet af tvangsindlæggelser steget med 66 pct. Et wake-up call af dimensioner! Håber, at politikerne kan høre det…

http://www.bt.dk/…/politiet-tvangsindlaegger-12-om-dagen-vi…