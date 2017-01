Politibetjente, der ikke er klædt på til opgaven, foretager intet mindre end 12 tvangsindlæggelser af psykisk syge hver dag, skriver BT efter at have fået aktindsigt. Gentager: 12 tvangsindlæggelser om dagen! Alarmerende tal, som faktisk ikke undrer mig. Det er jo konsekvensen, når psykisk syge udskrives alt for tidligt, fordi der skal spares. Der er ALT for få sengepladser på de psykiatriske afdelinger. Det er både synd for de syge og for betjentene – og det er direkte dumt rent økonomisk, da man jo intet sparer – sikkert tværtimod. Og det er endnu et eksempel på, at psykiatrien i den grad trænger til et løft. Det er, som om politikerne ikke tager psykisk sygdom lige så alvorligt som de rent somatiske lidelser.

Og antallet af tvangsindlæggelser stiger dramatisk. Siden 2007 er tallet steget med 66 pct. Et wake-up call af dimensioner! Håber, at regeringen kan høre det, men tror faktisk, at den er bedøvende ligeglad. Sådan virker det. Dog siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), der jo altid ser så bekymret ud, at hun vil “undersøge behovet” for at have en læge til stede under ikke-akutte tvangsindlæggelser. Dog har sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), der jo altid ser så bekymret ud, har i en tidligere version af BT-artiklen udtalt, at hun vil “undersøge behovet” for at have en læge til stede under ikke-akutte tvangsindlæggelser. Der er nu igen grund til at undersøge noget. Faktisk står der i hendes ministeriums bekendtgørelse nr. 1498, at “politiet så vidt muligt skal tilkalde den alment praktiserende læge, dennes stedfortræder eller lægevagten i området”. “Så vidt muligt” er jo en blød formulering, men hovedreglen er altså, at en læge skal underskrive de såkaldt gule papirer. Ved akutte tilfælde, hvor der fare for, at de syge kan begå mord eller selvmord, er det de røde papirer, lægen skal underskrive. Just so you know, Ellen!



PsykiatriFonden siger, at de vil uddanne politiet til bedre håndtering af psykisk syge. Godt initiativ her og nu, da vi nødigt skulle have tilstande som på billedet from over there – men det er IKKE en permanent løsning.

http://www.bt.dk/…/politiet-tvangsindlaegger-12-om-dagen-vi…