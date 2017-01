Personlig fortælling om vejen til hjælp.

Alt var væk. Verden var der stadigvæk og samtidigt var den væk. Ingen smag, duft, farve eller det mindste hint af en bevægelse i det store univers af følelser. Alt var stadigvæk på sin plads rundt omkring mig, tilsyneladende var intet ændret, men alt var anderledes.

Lillesøsteren havde ringet, den sidste ø i livslystens hav var langsomt ved at oversvømme og tyngden af hvad der var blevet sagt trak mig med under. Nu flød jeg rundt der på en sørgelig tømmerflåde – i et hav uden bølger og kunne stadigvæk ikke få øje på øerne. Det var ikke skræmmende. Det var ikke kedeligt. Det var bare.

Skulle jeg bare flyde rundt der? På det uendelige og ensomme hav og vente på at saltvandet og solen ødelagde min hud, mens tørsten og sulten langsomt tog de sidste dele af min fornuft og kontrol? Nej. Fandeme nej. Jeg havde stadigvæk kontrol – og hvis jeg alligevel skulle være her ude på havet uden mening og håb i livets historie, så kunne jeg i det mindste skrive slutningen på min egen. Det var tid til at hoppe i vandet. Alle havde mindet mig om, at jeg selv tager kontrol over skæbnen – jeg skriver min historie.

Overvejelserne om hvordan det skulle slutte, var det eneste der gav en følelse og mening. Hun havde spurgt om lov til at tage sit eget liv, mit automatiske svar var nej. Da jeg lagde på, kom fortrydelsen. Hvis jeg gav hende lov og hun gjorde det, så kunne jeg jo også selv få lov til at forsvinde? Det var jo det jeg havde lovet mig selv. Tiden var kommet til at afslutte det, dobbelttjekke om der var nogle sidste muligheder. I lommerne havde jeg et nødblus. Men der er ikke nogen i nærheden og selv hvis der var, så skriver jeg jo ikke min egen skæbne længere og tager det min styrke væk? Jeg kunne vel lige så godt prøve at bruge det, og når der så alligevel ikke kom nogen – så kunne jeg gå tilbage til planerne.

Jeg ringede op og uden problemer fik jeg kontakt – der var hun så og hun snakkede. Hun spurgte mig om situationen, hvor jeg var henne og hvad der var sket. Har du familie? Ja og nej. Hvad laver du? Det må være svært. Lever du alene? Har du venner? De lyder dejlige. Hvad tænker du på? Du fortjener bedre end de tanker. Nysgerrigt, roligt, uden domme og neutralt. En enorm kontrast til mine egne tanker. Der dukkede de op, de første bølger på havet. Flåden begyndte at skvulpe. Et fyrtårn tændte, i det fjerne. Styrken i mine arme og håbet i mit sind var blevet gentændt i en svag flamme. Jeg skulle selv stadigvæk kæmpe for at nå det – det stod klart. Men et mål var blevet mig foræret og den eneste vej til målet var stædighed og udholdenhed.

Tankerne var stadigvæk min største fjende. De forsøgte, at fortælle den samme gamle historie om min ubrugelighed og ligegyldighed. Men nu vidste jeg hvor jeg skulle hen. Jeg vidste ikke hvad der ventede mig i landet med fyrtårnet og det skræmte mig mere end noget andet, men det var min sidste mulighed. Jeg havde ikke tænkt mig at ignorere den eller give op.

Da jeg nåede ind til psykiatrien blev jeg taget imod. Jeg var svedig, urolig, bekymret og stadigvæk udmattet efter at have kæmpet mig derhen og samtidigt forlangte de et optagelsesritual, for at jeg kunne komme ind i deres samfund. Det var en test, en prøve. Kunne jeg leve op til den? Kunne jeg bestå den? Deres spørgsmål var personlige, dybe og kraftfulde. Egentligt ikke, men de tvang mig til at tænke, se på og evaluere de ting, som jeg havde skubbet væk så længe nu, at de havde mig i et hjørne og det eneste sted jeg fik fred for dem var på havet. Det krævede mod at komme igennem optagelsen. Det var krævende, min hjerne var blevet til mos og samtidigt føltes det underligt belønnende. Jeg følte at det var den største forhindring, jeg havde været igennem i mit liv og med de følelser der fyldte mig kunne jeg lige så godt have været i kamp med en tiger og vundet.

Jeg beklager, at der gik mere end en uge. At besøge de følelser og tanker i forbindelse med indlæggelse og vejen til hjælp har været udmattende men også belønnende – og jeg blev derfor nødt til at tage det i små bidder. Jeg håber i får noget ud af læsningen.

Historien vil fortsætte om et par uger. I næste uge har jeg tænkt mig at snakke lidt omkring nogle af grundstenene i livet, bedring og hvordan mit forhold til dem har ændret sig i den sidste tid. Tak til sygeplejersker og psykiatere. I bruger dag ud og ind i et univers af menneskers sværeste tider – samtidigt formår i at smitte os med håb og styrke. Jeres arbejde redder liv, og for de som ikke har brug for at blive reddet forbedrer i deres verden.

Hold jer stærke, her er et afsluttende citat oversat fra Anna Paquin, der fungerer som et tveægget sværd som har givet mig meget håb, bekymringer, dårligt selvværd og selvværd.