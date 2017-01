Jeg er til fest, og borddamen stiller det obligatoriske spørgsmål: ”Og hvad laver du så?”. I et splitsekund overvejer jeg at sige, at jeg er testpilot eller krigskorrespondent. Eller måske endnu bedre: Ansat i PET og derfor ude af stand til at røbe noget om, hvad arbejdet går ud på. Til sidst vælger jeg sandheden og siger: ”Jeg har en bipolar, affektiv lidelse”. Hun ser forundret ud. Jeg kunne lige så godt have sagt, at jeg kom fra Mars. Så jeg tilføjer: ”Det er det samme som at være maniodepressiv!” Så lyser hendes øjne op, det er noget, hun forstår, da en i hendes omgangskreds har samme sygdom.

Vi får en længere snak, og jeg fortæller hende, hvordan det er at være ved den maniske pol, hvor det hele bare kører for fuld damp, hvor jeg får en masse geniale ideer – og føler trang til at kysse himlen ligesom Jimi Hendrix, der i øvrigt også var maniodepressiv. Hvor arbejder non-stop i dagevis og øser af min visdom på Facebook og bliver irriteret, når andre ikke kan følge med i mit tempo. Jeg fortæller også om, hvordan jeg har det, når jeg er ved den depressive pol, hvor jeg isolerer mig, slukker alle apparater og kryber i seng, og hvor bare det at gå en lille tur med hunden forekommer helt umuligt, da jeg er tappet for energi.

Jeg siger til borddamen: ”Jeg betragter mig selv som en linedanser, der skal holde balancen midt imellem de to poler. Det gør jeg ved at tage stemningsregulerende medicin og ved at benytte mig af de strategier, jeg efterhånden har lært gennem samtaler med psykiatere og andre bipolare. Jeg er blevet god til at opfange faresignalerne og agere derpå – hov, nu går det vist lidt for stærkt, sluk pc´en og gå en tur, lyt til Leonard Cohens rolige tyktarmsstemme eller meditér. Når jeg mærker en depression er på vej, sætter jeg “Mama and Papas” på anlægget og tvinger mig selv til at kontakte nogen, der forstår mig. Måske tager jeg en ekstra pille”.

Ro og struktur

Mine psykiatere har sagt det masser af gange. Mine lidelsesfæller, der også er maniodepressive, siger det. Få struktur i hverdagen, ellers glider dagene ud i ét uden, at du får udrettet noget, og det vil du have det dårligt med, du vil føle dig ubrugelig. Og så er der stor risiko for, at du kryber til køjs og sover dagene væk. De har fuldkomment ret. Navnlig når man – som jeg – er førtidspensionist med masser af tid til rådighed, er det vigtigt med struktur på dagene. Jeg er dybt afhængig af min Maylandkalender. Jeg sørger for, at der er noget, jeg skal foretage mig hver dag. Men jeg passer godt på ikke at overfylde kalenderen med aftaler og møder, fordi jeg ved, hvor ærgerligt det er, når jeg så alligevel ikke får gennemført mine planer, og når jeg må melde afbud i tide og utide, fordi kræfterne ikke er til flere aftaler om dagen. Det sænker selvværdet at melde fra. Så hellere lave en realistisk plan for hver dag – og få succes med den.

Min dag ser typisk sådan her ud: Jeg står op samtidig med min kone, vi spiser morgenmad sammen, og jeg smører en madpakke til hende. Når hun er taget på arbejde, går jeg en tur med vores lånehund, Pluto. Derefter sætter jeg formiddagen af til forskellige skriverier. Klokken ét smækker jeg pc låget i for ikke at risikere at ryge op i en hypomani (en lettere form for mani). Eftermiddagen går med almindelige huslige pligter – støvsugning, indkøb og den slags. Om søndagen løber jeg med to gamle venner om Lyngby Sø. Nogle dage tager jeg en lille ”morfar”, men i modsætning til tidligere gør jeg det med glæde og fuldt overlæg. Derefter står den på Plutotur nummer to og madlavning. Om aftenen hygger jeg mig med min kone og prøver at holde nallerne fra Facebook. Det er et enormt fascinerende medie, men også et der stresser og let fører til tankemylder – ikke den ideelle sovepille. Hver anden mandag møder jeg andre maniodepressive i en selvhjælpsgruppe under DepressionsForeningen, hvilket giver mig meget. Lyder mine dage kedelige? Måske! Men hertil er at sige, at folk i arbejde jo har en langt mere planlagt dag, og at der faktisk også er plads til spontane handlinger i mit liv. Disse opstår typisk, når en god ven giver mig et spark bagi og f.eks. tager mig med på en fisketur. Afsted med termokande, fiskestænger, madpakker og chokolade. Af og til vender vi hjem med et par hornfisk eller en havørred, som vi spiser sammen, og som regel er mit humør steget adskillige grader efter sådan en spontan tur. Men det rokker ikke ved, at ro og regelmæssighed er det vigtigste for mig. Ikke for mange svingninger.

Jamen gælder det ikke alle – også raske og almindelige pensionister, at de skal have struktur? Jo, men ikke i samme grad som psykisk syge, som ofte lider af angst og uro og har meget svært ved at komme ud af døren. Jeg kender mange, der i perioder sover hele dagen væk – og jeg har selv været en af dem. Her hjælper det altså meget at planlægge din dag og også planlægge dit driveri, som en god veninde kalder det. Jeg vil derfor stærkt anbefale andre med psykiske lidelser at få struktur i hverdagen. Brug en kalender og vær realistisk, når du fylder den ud. Det har hjulpet mig ekstremt meget! Et godt råd er, at du gearer ned og planlægger dine dage uden at fylde kalenderen med alt for mange aftaler. Få hellere succes med at gennemføre et eller to projekter om dagen.

Den usynlige sygdom

Den bipolare tilstand kender mange danskere til. 40.000 har ifølge overlæge Maj Vinberg fra Rigshospitalet fået diagnosen, men hertil kommer fire-fem pårørende for hver af disse personer, samt de mange, der ikke er diagnosticerede endnu, hvoraf mange ”medicinerer” sig selv med stoffer og alkohol. Det er med andre ord en betragtelig del af befolkningen, der kommer i berøring med maniodepressivitet. Man kan ikke afsløre en bipolar lidelse ved blodprøver eller scanninger, så diagnosen stilles efter samtaler med en psykolog eller psykiater. Sygdommen, der jo er ”usynlig”, behandles typisk med stemningsstabiliserende medicin. Det ældste og mest velkendte præparat er litium – et grundstof, som også indgår i batterier. Der er siden kommet en række nyere midler, og mange behandlere vælger at kombinere disse med antidepressiv medicin og samtaleterapi – individuelt eller i grupper med andre bipolare.

Jeg fik selv diagnosen i 2005, og selv om det er svært at pege på den udløsende faktor, er der ingen tvivl om, at det har spillet en rolle, at jeg på dramatisk vis mistede min søn og forældre med kun ét års mellemrum. Det var en sorg, som jeg valgte at ”behandle” på egen hånd med et arbejdsraseri, som jeg i bakspejlet godt kan se var manisk. Til sidst knækkede filmen, og jeg blev indlagt på en psykiatrisk afdeling, hvilket jeg i alt har været fire gange. Min seneste indlæggelse fandt sted i december 2012 efter en voldsom depression. På afdelingen var der tre andre bipolare, som jeg snakkede godt med. Det hjælper at tale om sygdommen. Da var det, at jeg fik ideen til at skrive bogen ”Mani og depression”, hvor 15 bipolare – heriblandt Johannes Møllehave – fortæller om livet mellem polerne. Da mange bipolare lider af læseblokering pga. af indre uro, har jeg indtalt en lydbogsversion.

Bekæmp stressen

Der er selvfølgelig tale om 15 unikke fortællinger, men alligevel er der nogle fælles træk. Mange er kreative – maler, danser, indspiller cd´er i lydstudier, og mange peger på stress som en mulig udløsende faktor. Det gælder blandt andre Kim Bach, som siger:

”Der er to årsager til min sygdom. For det første arbejdede jeg alt for meget. Jeg var elendig til at sige nej, og jeg boede alene, så arbejdet kunne fylde alle døgnets timer ud. Der var ikke nogen, der kunne trække mig ud af det om aftenerne. For det andet havde jeg en usund livsstil. Jeg gik ofte på værtshus og drak alt for meget”. Også Mads Trier-Blom mener, at stress var medvirkende til, at han blev bipolar. Han fik sit første sammenbrud i 2002 efter at have arbejdet lidt over et år som fysioterapeut. Han siger:

”Jeg havde en oplevelse af, at jeg skulle gøre alting perfekt. Hver dag føltes som en eksamen, hvor jeg selv var censor. Måske den hårdeste censor, man kunne forestille sig.”

Mads fortæller, at han en dag var så langt ude, at han sad tre timer og samlede energi til at binde sine sko.

De 15 personer har været meget igennem: Voldsomme depressioner, selvmordstanker og misbrug. Men de har alle lært ”the hard way”, hvordan man med et sæt leveregler kan få et godt liv. De er kreative og spændende mennesker. Flere er kommet så langt, at de er kommet i arbejde igen. Nogle fungerer som behandlere med brugererfaring, dvs. at de som tidligere patienter hjælper nuværende. De har en sygdom, javel, en diagnose, men de er først og fremmeste mennesker. Som filminstruktøren Nils Malmros siger om personerne i bogen: ”Det er mennesker, der besværes af et omskifteligt sind”. Det er kloge, empatiske ord, som jeg har taget til mig. En del af personerne mødes i selvhjælpsgrupper. På DepressionsForeningens hjemmeside kan du se hvor i landet, der er den slags tilbud. ”Mani og Depression” udkom i to oplag og er nu udsolgt som almindelig bog, men forlaget Lindhardt & Ringhof forhandler den som e-bog og lydbog. Bøgerne kan bl.a. købes hos www.bog-ide.dk (søg på titel). E-bogen koster 60,95 kr. og lydbogen 88,95 kr.