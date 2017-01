Jeg står til at skulle flytte om 8 dage, jeg skal flytte fra Ærø til Terndrup i Nordjylland, det bliver en kæmpe omvæltning.

På Ærø gik hverdagen ud på skole, som dog var praktisk, med at passe dyr og køre traktor. I Terndrup, kommer det at gå ud på at arbejde med mig selv, både fysisk og psykisk, jeg skal af med demonerne inde i mig.

Det nye sted er for psykisk syge, det gamle var for unge med særlige behov. Jeg ser frem til at bo med ligesindede, for dem på Ærø kunne ikke forstå at jeg ikke kunne klarer så meget som dem, så der var mange frustrationer fra de andre elever, de blev sure på mig når jeg ikke lige kunne klarer en opgave, og det gjorde mig sindssyg ked af det. Personalerne var langt fra uddannet til at klarer mine problem stillinger, så jeg lukkede af for hvad der foregik i mit hoved og gjorde uhensigtsmæssige ting, mod mig selv, for at kunne være i mig selv, hvilket har resulteret i 5 indlæggelser på 1,1 halvt år. Jeg er også indlagt lige nu og jeg skal være det til jeg skal flytte, jeg er meget presset over flytningen, det gør stemmerne og tvangstankerne meget værre.. Ved denne indlæggelse har der desværre været en del tvang , fordi jeg har haft det så skidt, og alt dette er pga. forholdene på Ærø, der har kørt mig psykisk ned..

Men jeg ser frem til at flytte til Terndrup, og få den støtte jeg har brug for, men det bliver benhårdt, for jeg skal arbejde med mig selv og de lig jeg har i lasten og jeg ved at min storebror bliver mere tryk når jeg kommer i rette hænder, men det bliver godt nok en stor omvæltning, men det bliver godt og jeg kommer tættere på min bror..

Det eneste jeg kommer til at savne er P2 i Svendborg og min allerbedste pædagog

Nye tider er på vej!!