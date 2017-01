Jeg har skizofreni. Paranoid skizofreni. Det er en del af mig. Det er en del af min personlighed. Paranoide tanker er en del af min personlighed. Min personlighed er en sygdom. Det føles ikke som en sygdom. Det føles som mig.

Når jeg fortæller at det er en del af min personlighed, mener jeg, at det er den jeg er. Den evige mistroiske, der har svært ved at tro på det gode i mine medmennesker. Jeg ved at det ikke er alle med paranoid skizofreni, der har samme tankemønstre og mistænker alle for at forgifte kaffen eller efterlade en spytklat i maden. Men det gør jeg. Jeg kigger tit efter kameraer og andet overvågningsudstyr. Jeg ruller persiennerne ned, så dem, der er efter mig, ikke kan få lov til at følge med i mit liv. Når jeg møder et nyt menneske, tror jeg, at personen er udsendt, og handler ofte derefter. Jeg er kynikeren i hjørnet, der tror verden er sort, og at alle vil mig det ondt.

Er det også en sygdom at være udadvendt? At være introvert? Nok mere nej til det sidste end til det første. Paranoide tanker og introverthed hæmmer en fra at være en del af det sociale liv. Og hvis der er noget sygdom gør, er det at hæmme en. Man fungerer ikke lige som alle andre. En introvert mister fuldstændigt energien af at være social i for lang tid. Som paranoid skizofren med paranoide tanker mister jeg energien, elle nærmere, bruger energien i den evige kamp med mig selv om: Er den her forestilling nu rigtig eller ej.

Min personlighed er mistroisk af natur. Jeg får at vide at det er sygdom. Min personlighed er en sygdom.