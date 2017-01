Det kan gå helt galt, når folk med psykiske lidelse kommunikerer på Facebook. Vi har travlt med at piske hinanden, give uopfordrede råd og spanking. Det er en sand hvepserede indimellem. Det må være min konklusion efter lidt af en øjenåbner, jeg fik i går.

Min gode, humoristiske bipolare ven gennem et halvt år, Hanne Sloth, havde skrevet et indlæg om, hvorfor hun er nødsaget til at blokere folk, som mener, at hun skal tage mig sammen, droppe sine heste, få et job og bidrage til samfundet. Tjene penge.

Det medførte en lavine af sympatikommentarer. En skrev: ”Jeg ved godt det ikke er nemt, Hanne, men du må børste den slags pis af dig som var det et insekt på din skulder”.

Til sidst fik jeg lyst til at lave en humoristik/ironisk kommentar – i samme tone som Hanne og jeg ofte bruger i vores daglige chat – ellers konsultationer, som vi kalder dem.

Jeg skrev:

Du nasser på samfundet, du er ikke et hak syg, du hygger dig bare ved at gå hjemme hos manse og dyrene på the bedrift. Det er da også fed luksus. Hestene er betalt med vores skattepenge. Så tag dig dog SAMMEN. Du kan f.eks. pakke pap hos Bilka og mærke glæden ved et fast arbejde. Har du ikke set, hvordan skuespilleren Flemming Enevold – der reelt lider af det der bip-halløj – har løbet sig ud af sygdommen, så han ikke behøver æde piller. Han kan arbejde, så kan du også. Ud og løb 10 ture omkring bedriften hver dag. Men næh, det er du alt for dårlig til. Føj for den lede. Dette er en test. Det bliver spændende at se, om du nu sender mig out in the cold 🙂 Det gør du nok. Du vil åbenbart kun have nikkedukker og rygklappere, som siger, hvor synd det dog er for dig, og hvor tapper du er. DET er sygt!

Jeg troede, at andre også ville fange ironien, hvilket nogle også gjorde – men bestemt ikke alle. En skrev:

”Kors hvor er du da usympatisk føj hvor er jeg glad for du ikke er på min venneliste, så var du da smidt ud omgående – dejligt for dig du kan pakke pap i Bilka – tvivler nemlig på du kan ret meget andet – føj for en klam stodder.

Da fik jeg den – en usympatisk, klam stodder. Reaktionen viser for mig at se to ting: Jeg skal passe på med at bruge ironi, og mit indlæg minder åbenbart om virkeligheden. Der er den tone, vi bruger mod hinanden.

Som Hanne skrev:

Altså, Kim! Dem, der ikke kender din aparte humor tror jo, at du mener hvert et ord. Ironi på skrift er en svær en. Du får to minutter i skammekrogen og en udvidet morgenkonsultation. Lidt pn er også på sin plads. Samfundsnasser! Du er tilgivet for denne gang, men gentagelse vil medføre, at du skal skrive en blog om, hvorfor og hvordan vi slår med ord – og hvad vi kan gøre for at beskytte os mod verbale pisk.

Tja, en del af forklaringen er måske, at vi er sårbare og hudløse, og at vi derfor kan komme til at skrive noget, vi ikke mener. Tonen bliver let hård, når man er ude af balance. Og hvordan kan vi beskytte os? Hanne vælger at slette de mest provokerende – dem der går efter halsen – fra sin venneliste. Jeg ved ikke, om hun kunne have valgt en anden løsning, men hører gerne fra andre, der har stået i samme situation som Hanne. Har I var været udsat for samme tilsvining af uligevægtige personer? Og hvad gjorde I?