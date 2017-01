Fuck, hvor er jeg træt af livet. Jeg kunne ikke finde på at begå selvmord. Men jeg vil gerne væk herfra. Min nuværende tilstand synes statisk. Der sker ikke en forandring. Det eneste jeg kan gøre er at bedøve mig ud af det. Rusmidler og ingen alkohol. Fuck alkohol. Det er for tabere. Der findes så mange fantastiske stoffer, som kan så meget mere end at gøre en dum og snøvlet. De har alle deres fordele og kan bruges konstruktivt. Man skal bare holde sig fra dem, der forværrer symptomer.

Man skal ikke tage for mange af dem. Eller gøre det hver dag. Men efter behov. Privatordineret PN. Det største problem er bare, at det bliver hver dag efter kort tid. At bedøve sig ud af det ændrer ikke på at øv-følelsen kommer tilbage, når rusen er overstået. Så hver dag. Hvilken anden mulighed er der?

Jeg kan gå en tur. Tage cyklen rundt i byen. Besøge en ven. Tage på date. Der er så mange muligheder for at bedøve mig ud af det. Men det virker ligeså dårligt. De har også deres nedtur. Jeg kan ikke gå eller cykle rundt hele dagen. Er jeg social ender det med et nederlag. Så skal jeg hjem og slæbe på nederlaget. Under min dyne. Ensom. Isoleret.

Det er nemmere at vælge rusmidler. Det giver ikke en byrde. Man skal ikke trækkes med dem. Ikke nu og her. Men jeg ved at det kommer en dag. Den sygere og sygere krop. Det sygere og sygere hoved. Jeg begår ikke selvmord. Jeg har stadig et mål. Derfor falder jeg ikke for fristelsen.