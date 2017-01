Kuren mod dårligt selvværd er at overbevise sig selv om, at man er god nok. Men det er ikke en nem ting at gøre. Ja, der er en grund til at man er syg. Det dårlige selvværd. Eller mister man først troen på at man er god nok, når man bliver syg?

Jeg tvivler på at jeg er god nok. Engang imellem hører jeg en stemme, der siger noget devaluerende til mig. Når det sker skal jeg virkeligt kæmpe for at tro på hjælpetanken: Du er god nok, du er okay, som du er. Denne tanke er svær at tro på. Uanset hvor mange situationer jeg tænker på, hvori jeg har opført mig godt, så kommer tvivlen. For opfører jeg mig ikke også dumt engang imellem, og hvornår kipper det hele over til, at jeg opfører mig mere forkert end rigtig? Mister jeg kontakten til denne ven ved at opføre mig sådan her? Betyder det, at mine forældre ikke kan lide mig, fordi jeg har opført mig sådan her? Bliver jeg til en historie, manden fortæller til sine venner for at bedrive spot med mig, når jeg ikke er i nærheden? Så mange spørgsmål og kun et svar: Du er god nok, som du er.

Jeg synes ikke, at jeg har gjort så mange ting i mit liv, der tyder på at jeg er et dårligt menneske og ikke er god nok. Jeg hjælper andre. Opfører mig ordentligt. Giver mig tid til at efterkomme andres behov. Det kan jeg sige til mig selv, når jeg sidder og er rationel. Men når jeg står i situationen og er angst over et eller andet, eller når stemmen lige har været der, eller når jeg ligger under dynen og tænker på, at jeg ikke burde fortsætte livet, så er det utroligt svært at rationalisere mig ud af det.

På jagt efter beviser

Det handler om at samle beviser for, at man er god nok, ellers kommer man aldrig til at tro på det, siger psykologen. Men hvor finder jeg de beviser. Jeg har så meget til jeg gerne vil opnå her i livet. Jeg har en masse krav til mig selv, som aldrig bliver indfriede. Hvor er beviset for at jeg er god nok, når jeg konstant skuffer mig selv? Jeg gør det næsten døgnet rundt. Du burde kunne klare opvasken. Du burde kunne handle ind til at købe mad. Du burde ytre dig, nu når du er sammen med vennerne. Du burde kunne skrive det her blogindlæg. Du burde tage telefonen og ringe til mor.

Krav, krav og krav. Jeg vil jo godt have noget ud af livet. Men hvorfor skal det gøre så skide ondt, når jeg ikke kan leve op til kravene?

Jeg sidder til et gruppemøde. Vi er alle kommet for at lære noget om sygdommen og høre hinandens betragtninger. Ytr dig, lyder det inde i mit hoved. Det er ikke et højt krav, det er derfor jeg er her. Du har også noget at byde ind med og har ret til at have en mening og holdning. Den sociale angst og den generelle angst skriger imod, mens sveden pibler frem under armene. Spørgsmålet er, om det er for højt et krav at stille til sig selv, at man gerne vil udrette noget i livet eller i det mindste bare have mod til at ytre sig.

Det er åbenbart et for stort krav, for jeg banker mig selv i hovedet med, at det ikke lykkedes. Nu bliver jeg stresset over dét og får det endnu dårligere. Du må ikke stille så høje krav til dig selv. Du er god nok som du er. Men jeg er ingenting. Jeg er bare til. Kun en samling af høje krav, jeg aldrig indløser. Og det stresser mig.

Hønen eller ægget

En sygdom kommer udefra, det er oftest ikke noget man selv kan gøre for, en sygdom har negativ indflydelse på ens liv. Jeg er syg, jeg er blevet ramt af sygdom. Jeg er ikke i stand til at leve op til de forventninger, der er til alle mennesker på grund af sygdom.

Du skal tro på dig selv, tro på at du er god nok. Jamen, det er jeg ikke. Uanset hvor meget jeg prøver, så kan jeg ikke leve op til de standarder gennemsnittet har, så hvorfor skal jeg tro på mig selv. Jeg får ikke noget normalt liv. Det kommer ikke lige pludselig hoppende ud af det blå. Men jeg håber på at få det bedre en dag.

Saml beviser. Jeg prøver og prøver. Men det er ligesom om, at hver eneste interaktion er et modbevis. Jeg bliver aldrig tilfreds. Jeg har for høje krav til mig selv, og sikkert endnu vigtigere har jeg for høje krav til livet. Det er ikke meningen man skal have det godt. Livet er en byrde. Men så er det man skal huske at sige: Livet er godt nok. Jeg er god nok.