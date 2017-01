En psykose og depression kan tager mange måneder at komme over.

Som teenager så jeg engang en film, der handlede om en ung studerende i 1800-tallets Europa. Han var syg et år, formentlig af tuberkulose, men blev rask igen. Dengang undrede det mig meget at nogen kunne være syg et helt år og ovenikøbet blive rask bagefter.

Nu har jeg selv prøvet at været syg i et år, ovenikøbet flere gange. I dag har jeg førtidspension og det giver en stor lettelse, selvom det både kan være kedeligt og ensomt.

Sidste sygdomsepisode kostede mig stort set alt: Mit ægteskab, mine børn og mit hus. Min mor døde også i den periode, dog var det en naturlig død af alderdom.

Det startede med at min dengang 16-årige datter fik konstateret Aspergers Syndrom, et medfødt handikap, som ikke kan kurreres, men kun mildnes. Det var en stor sorg, at min datter måske ville få et svært liv. Da hun så to år senere kom i et godt botilbud, var det så stor en lettelse at det udløste en mani hos mig.

Jeg følte mig som verdens herre: Nu skulle jeg ud og realisere mig selv. Jeg blev skilt og flyttede i egen lejlighed væk fra mand og børn. Selvfølgelig holdt jeg kontakt til mine børn, men den yngste blev boende hos sin far efter eget valg.

Min maniske periode varede flere måneder. Jeg søgte job, som jeg ikke kunne passe alligevel fordi jeg ikke var rask nok. Jeg opsøgte fjerne slægtninge, jeg ikke havde set i flere år. Havde masser af kreative ideer og vidste også hvordan andre skulle leve deres liv. Det sidste havde jeg lidt svært ved at holde mund med og det kostede mig de få venskaber jeg havde. Veninder jeg havde kendt i mange år fik pludselig nok af mig. Min nærmeste familie blev jeg uvenner med. Jeg var i den periode trappet helt ud af medicinen.

En langfredag for snart et år siden gik jeg i kirke, selvom jeg ikke er særlig religiøs, men det var det sidste tilflugtssted jeg havde tilbage. Jeg hørte den bedrøvelige og rørende historie om Jesus, der blev frataget alle sine klæder inden han blev hængt op på korset. Pludselig følte jeg mig så nøgen som Jesus, frataget mine beskyttende klæder. Alt for åben til denne verden. Jeg blev bange for andre mennesker, følte mig forfulgt af alt og alle, turde til sidst ikke gå ned at købe ind.

Kort efter blev jeg indlagt på Psykiatrisk Afdeling i fire uger med en manisk psykose. Bagefter kom depressionen. Jeg blev viderehenvist til Distriktspsykiatrien, hvor jeg skal gå i flere år.

Her trekvart år senere føler jeg mig stadig ikke rask af depressionen, det er en langsom vej ud af intetheden, hvor jeg forsøger at bygge mig selv op bid for bid og finde noget fornuftigt at få tiden til at gå med. Foreløbig bliver det bare at komme i værestedet samt hjælpe lidt til i køkkenet. Jeg kan stadig ikke koncentrere mig om mine hobbyer eller læse en bog.

Min mand og jeg har til alles overraskelse og til glæde for vores børn fundet hinanden igen to år efter skilsmissen.