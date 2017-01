Hej og velkommen til mit første blogindlæg hos Outsideren!

Jeg er meget glad for at have fået lov til at skrive herinde. Jeg er dog en smule nervøs, så ønsk mig held og lykke!

Jeg er en pige på 21 år, som blev diagnosticeret med skizotypisk sindslidelse for omtrent et år siden.

Efter et liv fyldt med diagnoser, som ikke rigtigt passede, var det på en måde rart endelig at få en diagnose som passede til mig.

Jeg bliver fulgt hos OPUS, og jeg kan virkelig anbefale dette forløb. De har presset på, for at jeg kunne få et sted at bo og generelt bare hjulpet mig utrolig meget. I næste måned starter jeg i noget gruppe derude, hvor man blandt andet kan lære at mestre sin hverdag bedre, så det glæder jeg mig til.

Lige pt. sover jeg mit liv væk. Jeg er på abilify og måske er den voldsomme søvn en bivirkning, måske ikke. Jeg er i hvert fald godt og grundigt træt af at misse dagslyset og leve som en zombie i mit lille hjem.

Anyway!

Jeg har gjort mig mange tanker om det her blogprojekt og har ikke rigtig turde at publicere noget indtil nu, da jeg har det med at være bange for, at andre mennesker dømmer mig.

Jeg tænkte, at det kunne være interessant at læse lidt om, hvordan det kan være at være indlagt. Det er jo kun mit syn på det, men jeg vil gerne dele min egen erfaring, så andre måske kan føle sig mere trygge omkring tanken om at blive indlagt på en psykiatrisk afdeling.

Den lukkede afdeling har for mig fungeret som et pusterum, når min hverdag uden indhold har taget for meget overhånd, og jeg er endt i krise. Uden en strukturel hverdag er det nemt for mig at gå ned med flaget. Sådan har det været i mange år.

Min første indlæggelse på et lukket afsnit var, da jeg var 16 år gammel. Siden da har jeg været indlagt omtrent 30 gange fordelt på få dage ad gangen. Det er sådan, det fungerer bedst for mig.

Der har dog været enkelte gange, hvor mine indlæggelser varede et par uger, men så heller ikke mere end det. Jeg tænker tit over, om det hele måske havde været bedre, hvis alle indlæggelserne var smeltet sammen til et langt ophold, men det kan man jo ikke vide.

Jeg har været indlagt på Bispebjerg, Glostrup, Hillerød, og sidst men ikke mindst Frederiksberg Hospital, og de fleste af gangene har jeg følt, at indlæggelserne var det rette for mig. Jeg er dog ikke sluppet helt udenom uheldige episoder, for eksempel med pladsmangel, så min seng stod midt på gangen/i opholdsstuen, og enkelte tvangsindlæggelser har også været ubehagelige, men alt i alt har det virket for mig, når alt andet har syntes umuligt.

For at være ærlig, så savner jeg lidt Frederiksbergs F2W afsnit.

Jeg ved ikke om det har noget at gøre med, at jeg har tilbragt så meget tid der, eller om det er personalet eller patienterne. Det føles bare som et varmt sted at være. De ansatte kan huske mig, de spørger ind til min kat og mit liv, og de langtidsindlagte patienter husker mig og hilser pænt når jeg træder ind på afdelingen med forgrædte øjne og snot ud af næsen. Maden er lidt ensformig men egentlig helt ok, selvom man hurtigt kan blive træt af kartoffelmos. På værelserne er der dekoreret med retroagtige zoologisk have billeder, og der er malet med en nedtonet farve (anden end hvid!) på én af rummets fire vægge. Selvom det stadig kan føles sterilt, gør det en kæmpe forskel med billederne alligevel. Det skal dog lige siges, at det er en slags wall-sticker de har hængt op, så man ikke kan skære sig på glas og kyle rundt med billederne. Desværre er der ikke dekoreret så fint på alle afdelinger. Jeg håber at man vil forbedre stuerne rundt omkring i landet.

Med hensyn til aktiviteter på afsnittene, er der ofte noget morgengymnastik og en fysioterapeut også. Nogle steder kan man være heldig at få lov til at komme ud i en gård og dyrke noget motion, men det kan også være svært at overskue, når man er sådan et sted. Omkring juletid har jeg oplevet at man kan sidde og flette julehjerter og få dem hængt op. Det lyder måske lidt kedeligt, men det hjælper altså en del, når man sidder inde på en hvid og steril stue, og der ikke er megen pynt ellers.

Det, jeg bedst kan lide, er at der er plads til alle. Folk er for det meste høflige, og de som larmer og skaber splid kan jo ikke rigtig gøre for det. Der er en grund til, at man er indlagt.

Det kan godt være lidt svært at abstrahere fra råb og skrig, men når først man er indforstået med, at det kan høre med, går det nok.

Først forstod jeg ikke hvordan man kunne placere dybt psykotiske mennesker sammen med depressive patienter, men man kan jo ikke have en afdeling for hver enkelt lidelse.

Det er vigtigt for mig, at personalet er et godt team og trives med hinanden. Jeg oplevede engang at være indlagt et sted, hvor jeg overhørte personalet bagtale både patienterne og hinanden. Det mindede mig om en dårlig dag i folkeskolen. Heldigvis var det et engangstilfælde.

Jeg vil i hvert fald helt klart anbefale at blive indlagt, hvis det hele brænder på, og man ikke kan tage vare på sig selv. Det har hjulpet mig og mange andre!