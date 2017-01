I går var jeg The Mask. Hvem? Helt ærligt, du må da for pokker kende filmen, hvor Jim Carrey spiller rollen som en småkedelig bankmand, der forvandles, når han tage sin maske på. Vupti, halløjsa. Så er han The Mask – et vanvittigt festfyrværkeri , en fræk superhelt, der kører mindst 250 km i timen. Gå straks ind og se filmen, hvis du ikke kender den. Med det samme. Nå, hvor kom jeg fra? Nå jo, jeg var The Mask i går.

Hele dagen var jeg fuld af fede ideer, som skulle realiseres her og nu – samtidigt. Klokken seks om morgenen gav jeg gode råd på Facebook – især til veninderne, som jeg jo har en magnetisk virkning på. De er dybt forelskede i mig. Ligesom alle dem, der vender sig om på gaden og ser en ekstra gang på mig. ”Du skal have en killing, dyr er god terapi”, skrev jeg til én. ”Jeg har kørt dit portrætfoto gennem Picasa, nu kan man bedre se dit smukke ansigt”, skrev jeg til en anden. ”Her har du en opskrift på hjemmelavede ingefærshots”, fik en tredje at vide. Og sådan fortsatte det til klokken ni, da min kone og kørte til Glim kirke (udenfor Roskilde). Vi havde ædelmodigt doneret et stort billede af den religiøse maler Elof Risebye, og den smukke præst, Marianne, havde inviteret os til afsløringen af billedet.

Min kone syntes, jeg kørte uansvarligt og ville overtage rattet – det nægtede jeg selvfølgelig. Jeg var jo The Mask. Under gudstjenesten tyssede hun på mig, fordi jeg nynnede og trippede med fødderne. Så gav jeg mig til at flirte med Marianne, som stod oppe på prædikestolen. Hun havde selvfølgelig kun øjne for The Mask. På et tidspunkt blinkede hun forførende, og jeg sendte hende et fingerkys. Når vi sang salmer af Kingo og andre oldnordiske fætre, noterede jeg vers, som havde et spøjst, gammeldag sprog. Tænkte, at de kunne bruges på et tidspunkt. ”Nattens skræk og gru er borte, død og djævel for mig svandt” var et af de bedste. Kingo i topform.

Omsider var gudstjenesten ovre. Den frække præst bød alle på champagne og kransekage nede i bunden af kirken, hvor hun og sognerådsformanden afslørede maleriet, “Bøn”. Hun sagde nogle ord om Risebye og billedet. Da hun var færdig med talen, tog jeg hendes lille hånd og spurgte: ”Er det egentlig ikke underligt at sige fra evighed til evighed – evigheden er jo ikke noget, man kan rejse fra og til. Den er der vel bare, har altid været der og vil altid være der – og vi er en del af den”. Jeg talte så hurtigt, at jeg tvivlede på, at hun kunne forstå mig. Men det gjorde hun. Vi var på bølgelængde. Hun blottede sine skinnede hvide tænder og grinede. ”Jo, du har ret. Vendingen beholdes i den kontekst, hvor den er, men gentages ikke i nye tekster fremover”, sagde hun og gav min barkede nævne et lille klem. Egentlig lidt farligt, da hendes mand og min kone stod lige ved siden af.

Da jeg havde kysset hende farvel, tumlede min kone og jeg rundt i Roskilde og gloede på lukkede butikker og Domkirken. Pludselig blev jeg svimmel som en pave (pudsigt udtryk!). Jeg slugte nogle benzoer for at falde ned i et lavere gear. Jeg havde kun spist en banan til morgenmad og var totalt sukkerkold. Så vi spiste en stor frokost, og jeg drak et x-large glas cola. Det hjalp – lidt.

Da vi kom hjem, satte mig resten af dagen foran Facebook og lod mig rive helt ind skærmen. Jeg lagde 20 fede musikvideoer ind i en gruppe, jeg er medlem af, 20 i gruppen “Mani og Depression”, som jeg oprettede for snart fire år siden, svarede på en besked, som var lagt på min side. ”Jeg er spærret inde på den lukkede. Hjælp!!!”, stod der. Beskeden var fra en af mine utallige beundrere. Jeg skrev, at jeg nok skulle besøge hende. ”Men jeg er ikke syg. Behandlerne er ulve”, svarede hun. Well, well. Ulve, javel. Men intet kan stoppe The Mask, tænkte jeg. Derpå kommenterede jeg 15 opslag om Trump, flygtningesituationen, regeringen “moderne” reformer og klimaændringerne.

Klokken 02:30 gik jeg i seng og sov ni timer. Men da jeg vågnede, var jeg ikke længere The Mask. Superkræfterne er væk. Min kone havde givet mig nogle Seroquel, viste det sig. Og det var godt, for som den vanvittige, grønne superhelt siger i filmen: “Somebody stop me!” Det er nødvendigt, når man flyver rundt i en gasballon. Jeg må huske at takke fruen, når hun kommer hjem fra arbejde. Jeg køber sgu en buket røde roser!

Flickr STAR_FLASH