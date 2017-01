Minder, hukommelse og om det at forholdes dertil

Denne skrivelse vil forsøge at forholde sig til en ting, som jeg mener er en af de største udfordringer for os, der har været i selvmordstanker på kryds og tværs af sindslidelser eller bare dårligt humør. Jeg har samtidigt også en personlig erfaring og oplevelse med, at det er en af de absolut vigtigste ting for velvære. Derfor bliver min skrivelse lidt lang, men forhåbentligt med en brugbar fyldighed.

Jeg vil fra start sige, at alle der går igennem dybe depressioner ikke bør stole på sine egne erindringer. De fortæller en halv sandhed. Historien om manden der døde, konens fejl i hendes proces til at håndtere det at være alene, børnenes sorg og de mørke kolde vinternætter. Det sure er forstørret. De fortæller ikke historien om manden der heroisk reddede sine børn på vej i døden, hvor stærkt konen kæmpede og hvor godt hun håndterede hendes fejl og lærte af dem, børnene og hendes glæde på de varme sommeraftener og hvordan hendes børn fik en god fremtid og fik et liv de elskede. Det gode, retsmæssigt stolte og flotte.

Som bipolar sindslidende har jeg efterhånden en del erfaring med skiftende humørekstremer og det at forholde sig til fortiden. En af de ting der står kraftigst ud af erfaringer er forholdet mellem hukommelse og nuværende emotionel tilstand. Vi lever i et samfund, hvor mange af os tror at objektivitet er en ting der nemt opnås på trods af sindstilstand. Min erfaring er dog, at vi alle praktisk fungerer fuldstændigt anderledes end den opfattelse. Vores nuværende tilstand påvirker vores oplevelse af fortiden. Er vi i dårligt humør når vi genoplever fortiden, så forstærkes øjeblikkene med sorg. Er vi ængstelige når vi genkalder fortiden, så dominerer de øjeblikke der tog vores sikkerhed. Er vi fortvivlede så overtager håbløsheden og præger minderne i fremtiden. Er vi glade og selvsikre kan vi trække styrke og inspiration fra de gode oplevelser såvel som de negative, vi kan måske endda vende dem til noget positivt. Brug dem rigtigt, og de vil give dig en god følelse af identitet og målrettethed næste gang håbløsheden trækker dig ned.

I forlængelse af dette, så er måden fortiden opleves på farvet af sidste gang vi genkaldte den specifikke episode. Havde du det godt sidst du huskede din oplevelse? Så er der mere udtryk på det, at du blev student og gjorde dig selv og din familie stolt i næste gang du husker dit minde. Havde du det skidt? Så er der mere udtryk på det, at du skuffede dig selv med et 4-tal og stressen og angsten op til eksamen næste gang du går igennem minder.

Jeg føler selv, at jeg er blevet god til minder men livet er en lang vej og vi lærer forhåbentligt mere undervejs i vores rejse. Vi får tit at vide, at vi skal leve i nuet og at det er vigtigt for velvære. Det er klart min opfattelse, at det er en forfærdelig forsimpling af vores oplevelse af verden som mennesker og at det praktisk set bliver et redskab til at flygte. Lige så deprimerende og tyngende fortiden kan være – lige så meget kraft har den til at bære dig igennem og give dig formål når depression tager magten. Fortiden er inspiration, den er erfaring. Vi har gjort smukke ting, vi har fejlet, vi har lært, vi har gjort dårlige ting, vi har gjort gode ting. Din fortid har den samme magt som en hammer, den kan bygge, styrke og give sikkerhed – men den kan også ødelægge.

Derfor tror jeg hvordan fortiden bruges er af enorm vigtighed for vores velvære. Vi kan forsøge at flygte fra den, men så får vi ikke sorteret ud i de ting, der er tunge og ubrugelige at bære rundt på. Samtidigt når vi forholder os til den i et positivt stemningsleje, giver den glæde og styrke

Når følelserne er gode indeni, forsøger jeg nu at genopleve flere ting, jeg ikke har forholdt mig til længe – og jeg forsøger at forholde mig til dem flere gange. Ting der giver glæde, men i lige så høj grad ting der giver eller tidligere gav ubehagelige følelser. Ofte ender vores negative oplevelser med at skabe blokader for de positive. Derfor lavede jeg en regel, jeg forsøger at efterleve. Til tider af dårligt humør har jeg forbudt mig selv at genopleve fortiden – medmindre der er behov for inspiration. Jeg har nedskrevne minder i en fair udformning, de samme minder, nogle til brug når jeg har depression med fokus på det positive og andre til brug, når jeg har det godt med en fair balance imellem godt og dårligt. Når jeg har det dårligt finder jeg mening i de gode minder, jeg finder de ting der gjorde mig glad – jeg har nedskrevet grundene til glæden og bruger dem som inspiration for arbejde mod fremtidige beslutninger. Ligeledes har jeg skrevet negative følelser fra minder og grunde dertil, som jeg dog kun må kigge på i godt humør.

Billedet jeg har vedhæftet som thumbnail er en meget kort illustration over ting, jeg har følt i forhold til det at blive student. Praktisk set ser det objektivt ud. Men når jeg har det skidt tillader jeg mig kun, at kigge på og forholde mig til det positive og hvordan jeg opnår flere af de følelser. Når jeg har det godt, forsøger jeg at give mig selv forståelse for skuffelserne, såsom at følelsen af mit resultat måske ikke er helt realistisk – jeg kunne sagtens have klaret mig bedre, men jeg gjorde mit bedste undervejs og måske har der været andre ting, der har haft betydning for, at jeg ikke opnåede resultatet. Stress, familiære forhold, sygdom m.m. Stress er er også forståeligt, det er en betydningsfuld begivenhed og i tiden op til har man et ønske om at alt bør være perfekt, så kan man nemt blive skuffet når virkeligheden rammer. Fremtidens frygt er forståeligt, jeg har måske ikke den samme mobilitet i forhold til fremtid, jeg kunne have ønsket. Samtidigt har det dog givet meget større mobilitet end jeg ville have haft foruden. Angst for fordømmelse, måske jeg ikke havde opnået det ønskede resultat, men tilbage til tidligere havde jeg gjort hvad jeg kunne. Det var ikke fordi, jeg ikke havde forsøgt – jeg har jo også oplevet stress og presset mig udover hvad er sundt for mig selv.

Skulle jeg have forholdt mig selv til det negative imens jeg har det skidt, ville jeg i stedet have set mig selv urealistisk uforstående men samtidigt set det som en objektiv vurdering. Jeg er ubrugelig fordi mit resultat ikke levede op til forventninger. Jeg er en kujon, fordi jeg er bange for fordømmelse. Jeg var stresset fordi jeg er svagelig og et svagt energisk menneske. Jeg har frygt for fremtiden og muligheder fordi jeg havde lavet et elendigt og ufuldstændigt resultat i min ubrugelighed.

Jeg bliver dermed bange for at besøge det smukke minde og føler at det er en objektiv frygt. Jeg skulle have givet mig selv forståelse, men i stedet giver jeg mig selv fordømmelse. Mit minde forsvinder til sidst, da det er forbundet til så meget negativt, som jeg har tillagt det af mening i mine depressive perioder. Samtidigt når man kigger udefra, er jeg subjektiv, urimelig og ond imod mig selv – men i min negative tilgang af minderne opfatter jeg personligt det objektivt.

Jeg håber min illustration giver stof til eftertanke, om hvorfor vi bør forholde os til negative aspekter af livet, når vi er i godt humør. Hvorfor vi ikke bør berøre dem i negativt humør – og hvorfor vi bør være kritiske overfor vores tanker om os selv i de negative perioder. Vi er ikke objektive væsner, og det er fantastisk. Det tillader os at føle, sanse, forholde og opleve. Men ligesom med alle andre redskaber der har kraften til at opbygge, har det kraften til at nedrive. Alt med omhu, især vores minder – de er vigtige.

Som altid vender jeg tilbage i næste uge. I næste uge bliver det tid til en fortsættelse af historien om indlæggelse og vejen til bedring.

Minderne slår inde i mig som et ekstra hjerte

– John Banville, The Sea