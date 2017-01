Jeg er en person, der er meget afhængig af at kunne kontrollere både mig selv og mine egne reaktioner, men også omgivelserne.

Det kan jeg bare ikke altid, og det går mig på!

Jeg har fornylig atter en gang mistet kontrollen over mig selv…

Jeg havde store kæresteproblemer. Det lyder måske banalt, men min kæreste betyder alt for mig. Jeg kan ganske simpelt ikke leve uden ham. Det er det, jeg har erfaret mange gange. Vi har før gjort det forbi, men har altid fundet hinanden igen.

Denne gang handlede det om, at jeg mistede kontrollen over mine følelser, da han blev nødt til at aflyse et besøg (han var for ked af det til at have besøg). Så flipper jeg helt ud og kaster en kontorstol mange gange ind i døren, mens jeg råber og skriger.

Jeg må sige til personalets ros, at de ikke kom ti mand høj for at spænde mig fast. De holdt kontakt med mig, ude bag døren, og først da jeg var klar til, at de skulle komme ind, kom de stille og roligt ind og tog den saks fra mig, som jeg havde snittet mig med i tommelfingrene. Jeg græd som pisket, og jeg blev trøstet og fik medicin som hjælp til at falde til ro igen.

Senere talte jeg med min kæreste, som var blevet meget forskrækket over min reaktion, jeg havde jo truet ham med selvmord. Nu bagefter kan jeg godt forstå, at han blev vred på mig!

Dagen efter ringede han ind til kontoret og bad min kontaktperson om at sige til mig, at han godt ville holde en pause. Da jeg fik den melding, gik hele min verden i stykker. Det føltes, som om alle mine indvolde klumpede sammen inde i mig. Jeg græd lidt, men var vel nærmest i chok. Jeg fik fast vagt, da jeg var bange for mig selv. I det næste døgns tid tågede jeg rundt i en medicindøs og sov meget.

Så pludselig bliver vagten fjernet – helt uden at jeg har talt med en læge om det.

Det har haft omfattende konsekvenser for mig.

En aften for ca. 14 dage siden slugte jeg en halv blyant. Det var vitterlig med et ønske om at dø, og derfor betragter jeg dette som et selvmordsforsøg og ikke en handling for at skade mig selv. Nej, det var et reelt dødsønske.

Men jeg sidder her da endnu.

Gud bedre det, et dybt hul jeg har gravet for mig selv!

Min kæreste og jeg er på talefod igen. Nu er situationen den, at blyanten ikke er kommet ud. Det betyder nul udgang, indtil den er kvitteret.

Jeg er ved at blive vanvittig. Jeg ved jo godt, at de gør det af omsorg for mig. De vil jo ikke risikere, at jeg står oppe midt i byen, og blyanten rent faktisk gør det, jeg håbede på, da jeg slugte den, nemlig laver hul på tarmene.

Jeg har været ovre til CT-skanning, som viste, at blyanten sidder i tyndtarmen. Der kan gå flere uger, inden den kommer ud. Oven i at jeg ikke må gå ud, har de også sat begrænsninger op for mit fysiske aktivitetsniveau, idet de er bange for, at blyanten laver yderligere ballade ved belastning.

Det betyder, at min liv er rimeligt ensformigt. Jeg syntes selv, at jeg bliver understimuleret, men de mener ikke, at jeg kan tåle mange indtryk.

Lægen, der gav mig svaret på undersøgelsen (CT-skanningen), sagde, at jeg måtte bevæge mig frit, dog skulle jeg undgå mavebøjninger.

Nu ”slås” jeg med mine kontaktpersoner om at få mere fysisk aktivitet.

Om det lykkes, er langt fra sikkert, men hvis ikke det lykkes, ja, så har jeg da fået tiden til at gå ved at ”brokke” mig, og det er vel bedre end at glo ind i en computerskærm hele dagen.

Trine Petersen

