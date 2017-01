“Så vil jeg kraftedeme dø”, sagde Thomas, da min datter fortalte, at hun holder op med at arbejde på bostedet for psykisk syge. Hun har arbejdet der knapt to år, hele tiden i håb om, at forholdene blev bedre. Thomas, som hun har været fast kontaktperson for, begyndte at græde, da han hørte nyheden. Samme reaktion var der langt fra hos lederen af bostedet. Hun har intet sagt. Hun har reageret med absolut tavshed – ligesom hun har gjort igennem hele forløbet. Hun giver virkelig mening til udtrykket usynlig ledelse. Ikke ét eneste ord om, at hun har været glad for min datter og hendes indsats.

De steder, hvor jeg har arbejdet, var det kutyme med blomster og cheftale, når folk fik nyt job. Også når det gjaldt studentermedarbejdere. Hvorfor nu denne forskel? Bostedets leder er jo givetvis ikke ond, hun mangler bare fornemmelse for anstændig opførsel. Hun er ganske enkelt ikke egnet som leder. Først, da min datter havde været på bostedet, hvor der har fundet knivstikkeri sted, i et år, fik hun et kursus i selvforsvar. De ansatte forlader den synkende skude eller går ned med stress. Stedet gør derfor flittigt brug af vikarer, som skal læres op af de tilbageværende ansatte. Måske er lederen selv ved at få stress på grund af den massive pressebevågenhed, overvågning af arbejdstilsynet og udsigten til at håndtere de nye ordninger, regeringen vil indføre – hvor de meget uadreagerende skal have særlige tilbud (fjernes, så de ikke slår andre eller sig selv ihjel). Der kan være mange forklaringer, men faktum er, at bostedet trænger til en leder, der er robust og samtidig er i stand til at håndtere personalepleje.

Thomas er en sårbar mand, og han har svært ved at kapere, at der hele tiden kommer nye kontaktpersoner. Det gør ham forvirret. Min datter har, når tiden ellers tillod det, prøvet at aktivere ham få forskellig vis – og de har sammen besøgt hans 90-årige mor på hendes plejehjem. Det har været meget rørende at overvære, fortæller min datter. Thomas lægger gerne armen om sin gamle mor og fælder et par tårer.

Jeg skal ikke generalisere. Det står måske ikke så slemt til på alle bosteder. Det håber jeg virkelig ikke, selv om meget tyder på, at der er en generel tendens til, at de ansatte bruger 90 pct. af tiden til at hælde piller op og skrive rapporter. De sidste 10 pct. går til det egentlige arbejde med at aktivere og stimulere beboerne. Nogle dage har min datter ikke engang haft tid til at tale med Thomas. Så han keder sig bravt. Han er ulykkelig og har flere gange sagt, at han kun ønsker at dø. Der er tale om ren opbevaring.

Giv bosterne et serviceeftersyn, kære regering

Pointen med dette indlæg er ikke at hænge en bestemt leder ud. Den er, at man burde lave et servicetjek på bostederne. Er ledelsen kompetent nok? Kunne der skæres ned på de praktiske opgaver, så kontaktpersonerne får tid til at tage sig af “deres” beboere? Kunne man anvende “best practice” – altså kopiere arbejdsgangen hos de bosteder, der fungerer bedst, og bruge den generelt? Et sådan tjek bør være et “must” i regeringens planer om at give bosterne et tiltrængt løft!

De mange voldsepisoder på bosteder er ikke ligefrem noget, der bedrer Thomas og andre psykiske tilstand. Og volden går ofte ud over de ansatte. For at beskytte begge disse grupper har regeringen som nævnt foreslået, at de meget udadreagerende får et nyt tilbud. Det lyder som sund fornuft, men problemet skal for mig at se findes i den massive nedlæggelse af sengepladser i psykiatrien de seneste år. Derfor er det også ved at skabe større psykiatrisk kapacitet, at løsningen skal findes. Regeringens forslag har været til høring hos SIND, Bedre Psykiatri og mange andre, og høringssvarene er ved at komme netop i disse dage

Som altid opfordrer jeg læsere til at komme med kommentarer. Hold jer ikke tilbage, hvis I har erfaringer (gode og dårlige) med bosteder. Eller hvis I har forslag til, hvilke ændringer, I synes, der skal til. Også kommentarer til regeringens lovforslag om de nye botilbud er meget velkomne.