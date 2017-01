Jeg er blevet udskrevet. Med selvmordstanker. Efter flere måneder på et hospital er jeg tilbage i den virkelige verden. Ikke mere ammestue. Væk fra den trygge livmoder. Nu skal jeg selv lave mad igen. Nu skal jeg til at handle ind flere gange i ugen. Det var det, jeg ikke kunne holde til sidst jeg var i friheden.

Men jeg er ude. Og klar til hverdagens udfordringer. Jeg har handlet ind og sørget for at jeg ikke skal sulte. Det er også nemmere nu, hvor jeg ikke hører stemmer hele tiden. Det er rart at kunne gå og fokusere tankerne på noget andet end de konstante devaluerende stemmer.

Men en mindskning af stemmerne var ikke nok til at gøre mig glad og velfungerende. Heller ikke det ryk jeg har formået at tage tilbage til virkeligheden gennem den daglige samtaleterapi på hospitalet. Jeg er stadig i dårligt humør. Jeg har stadig selvmordstanker.

”Lysten til at leve skal komme inde fra dig selv,” siger terapien til mig. Men den er der desværre ikke. Jeg er tilbage i den hverdag, jeg allerede én gang har opgivet. Tilbage til den sure dagligdag, hvor jeg føler mig utilstrækkelig. Jeg vil så meget mere.

Jeg er startet på flere nye ugentlige aktiviteter, og jeg prøver at løse de problemer, jeg har indset, jeg har. Men problemet er, at det går så langsomt med fremskridtet, hvis der da overhovedet sker et. Og i al den ventetid er jeg fanget her i dette følelsestunge vanvid.