For fem et halvt år siden var jeg på en skattejagt, jeg havde født den ny Messias og hele verden var med mig (alternative fakta).

Da jeg i foråret 2015 var lidt i vildrede og sad og kedede mig til et møde, tegnede jeg et skattekort og et kompas på et stykke gult karton, fordi jeg igen turde tænke i metaforer omkring mig selv uden at frygte, at de skulle tage overhånd. Med tegningen ved hånden følte jeg mig forvisset om, at jeg nok skulle finde den rette vej.

Sidste vinter på tærsklen til foråret fandt jeg skattekortet frem og kunne ikke finde hoved og hale i det eller nogen andre ting for den sags skyld. Måske havde jeg været på en skattejagt længe uden at vide det, men jeg vidste ikke, hvad det var, jeg søgte. Jeg var ramt af stress/en belastningsreaktion og stod snart uden job igen, fordi min kontrakt snart udløb.

Jeg søgte og søgte i næsten et år og fandt nytårsaftensdag under en gåtur på Vestre Kirkegård frem til, at skatten var inde i mig selv, i de ting jeg kan, og i mine omgivelser, mit netværk, familie, i min lejlighed og lokalområde og i mit frivillige arbejde. Ja, i alt det jeg omgiver mig med, har med mig og holder af.

Så skidt pyt med, at jeg stadig er arbejdsløs. Jeg havde trods alt opnået en del sidste år. Jeg fik stoppet op, før jeg faldt helt ud over kanten af afgrunden igen. Jeg fik kæmpet mig hen på en sikker vej igen. Jeg lykkedes endda med flere betydningsfulde ting.

Uanset hvor meget vi leder med lys og lygte og søger efter meningen med alting, og uanset hvor meget vi stræber efter at finde guldet for enden af regnbuen, så bærer vi vores livs vigtigste skat med os. Skatten er i os selv og i de fantastiske mennesker, vi lukker ind i vores liv. Den er i de gode handlinger, vi vælger at gøre i verden og i de forandringer, vi vælger at være med til at skabe.