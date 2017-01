Professor i psykiatri, Merete Nordentoft, har netop modtaget August Krog prisen for sit dedikerede arbejde for psykiatrien i Danmark. Outsideren ønsker dig KÆMPE tillykke, Merete. Du er en ildsjæl. Du brænder for dit fag og for at hjælpe sindslidende, hvor du kan. Du er hele tiden på farten. Tit på cykel, men også i en ambulance, når du har vagter i den psykiatriske udrykningstjeneste. Prisen er i den grad velfortjent. 🙂

Læs mere her: http://dagensmedicin.dk/merete-nordentoft-modtager-marie-august-krogh-prisen/