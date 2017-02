Lige en smøg til. Fuck det, her føler jeg mig heller ikke tilpas. Jeg skodder den halvt røgede smøg i askebægret og lukker vinduet. Køkkenet virker for lille til mig, her kan jeg ikke udfolde mig, så jeg går ind i stuen igen og sætter mig foran computeren.

Efter kort tid på stolen, hvor jeg browser reddit, får jeg nok. Jeg lukker browservinduet ned. Så op igen. Går tilbage ind på reddit og svarer på et par spørgsmål på /r/askreddit. Åbner facebookfanen. Alt ser kedeligt ud. Jeg gider ikke sidde og se på det samme bras en gang til.

Jeg ligger mig over på sofaen og åbner bogen. Øjnene finder hurtigt den linje jeg sidst sluttede ved. Det er ikke en halv time siden, så jeg kan sagtens huske, hvor jeg var kommet til. Jeg læser lidt. Tankerne begynder igen at rase. Jeg føler mig ikke tilpas her. Rejser mig op og går ud på badeværelset og smider tøjet. Ind under bruseren til det andet bad i dag. Jeg står lidt og tænker på, hvad jeg kan blogge om.

Hopper ud af badet, tørrer mig, tager tøj på, går ud og ryger en smøg. Denne gang hele smøgen, mens jeg står og funderer over emnet: rastløshed. Går ind til min computer igen, sætter mig ned, skriver det her og finder ro i ti minutter. Nu vil jeg ud på nummer to gåtur i dag. Og så siger de, medicinen skal få en til at fungere bedre..