Der er fuld knald på præsten og forfatteren Johannes Møllehave. Han har skrevet 200 bøger og rejser land og rige rundt og holder foredrag – ca. ét om ugen. Når han en sen aften går i gang med at skrive en kronik, nøjes han ikke med én, næh, han fortsætter, til han er nået op på en to-tre stykker. Han udstråler en brændende energi og foretagsomhed, der er meget få forundt, selv om han efterhånden er blevet 76 år.

Bliver generøs, når han er manisk

Jeg rider på en manisk bølge, når jeg skriver og holder foredrag. Det er vidunderligt at have et sådant overskud, siger Møllehave.

Hans søn, Tomas, fortæller med et stort grin, at manien faktisk kan blive ret markant:

– Hvis far midt om natten ser et billede af Susse Wold i et ugeblad, vil han partout ringe til hende – med det samme. Intet kan vente, alt skal ske her og nu. Han bliver desuden vældig generøs. På et tidspunkt forærede han os alle en iPad, og når jeg kører i taxa med ham, skal chaufføren altid have mindst 200 kr. i drikkepenge.

Johannes havde depressioner allerede i sin opvækst. Efter en bypass-operation på Rigshospitalet i 1997 oplevede han sin hidtil værste depression. Helt galt blev det, da han mange år senere fik to blodpropper og fik at vide, at han hverken måtte køre bil eller skrive. Han bruger nu en metode, hvor han dikterer sine bøger til et familiemedlem, og han betaler hende generøst 20.000 kr. om måneden for at skrive dem ind.

Men depressionerne forsvandt selvsagt ikke som dug for solen, og senere udviklede Johannes en bipolar affektiv lidelse. Han har med jævne mellemrum depressive perioder på omkring 14 dage ad gangen.

– I de perioder føler jeg mig nedtrykt, plages af selvmordstanker og er ude af stand til at arbejde. Jeg har ikke prøvet at begå selvmord, men det var meget tæt på engang, hvor jeg havde skrevet et afskedsbrev og ville drukne mig selv. Men jeg syntes, at afskedsbrevet var så dårligt skrevet og slet ikke havde fået det hele med, så jeg mistede lysten til at gennemføre selvmordet – heldigvis.

Johannes går i kirke hver søndag – ofte i Virum Kirke, hvor han selv var præst i 17 år, og hvor hans prædikener var rene tilløbsstykker. Når han møder folk uden for kirken, får de en lille snak, for Johannes husker dem alle. Han har en fotografisk hukommelse. Det er også den, der sætter ham i stand til at fyre citater af i en lind strøm – navnlig af H.C. Andersen, Storm P. og Søren Kierkegaard. Sammenlignet med andre bipolare, der ofte klager over svigtende hukommelse, er han helt i særklasse – også på det punkt.

Bruger akupunktur

Johannes har i lange perioder taget medicin mod sygdommen. Men han tager ingen medicin i dag, efter at han er begyndt at komme hos en læge og akupunktør i Lyngby.

– Det er fantastisk, det virker meget bedre end piller, siger han og knalder stokken i gulvet, for at understrege udsagnet.

Han går hos akupunktøren en gang om ugen og anbefaler denne behandlingsmetode varmt til andre med en bipolar lidelse.

– Det gør ikke ondt. Man får bare et par nåle i håndryggen og ørerne, understeger han.

Som mange med en bipolar lidelse kender Johannes til at medicinere sig selv med alkohol for at komme ned i gear og har i perioder taget antabus ligesom sin nu afdøde kone, forfatteren Herdis Møllehave, som led af svære depressioner i de sidste 12 år af sit liv – og som i øvrigt også var bipolar. Johannes kan simpelthen ikke kontrollere sit forbrug, når han først får åbnet den første flaske. En rimelig antagelse er, at det er for at dæmpe manien, at han tyer til alkoholen.

Johannes er som bekendt uddannet præst. Han fik 13 for sit speciale (gamle skala) og derpå en række spændende jobs – som regel af fire års varighed – hvilket han synes er passende.

– Jeg har været præst i Vridsløselille og undervist lærerstuderende i religion og filosofi, hvorefter turen gik til Virum. Derefter var jeg præst i Bruxelles, og senere levede jeg 12 år som forfatter og foredragsholder i Brighton i England.

Han bor i dag på Frederiksberg, og lige for tiden er han i gang med at skrive en bog på 700 sider.

Kreativiteten og humoren har Møllehave tilfælles med de 14 andre, som er med i bogen “Mani og Depression”. Du kan læse om bogen her:

