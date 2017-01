Klaus Poulsen rystede af alkohol-abstinenser, da han for nogle år siden var på et ærinde i Udlændingestyrelsen med sin kinesiske kone. Han faldt om og slog tænderne ned i et stengulv, med det resultat, at den ene fortand gik i stykker. Hans storesøster, Helle, sørgede for, at han kom på et alkoholambulatorium i Herlev, hvor han bor – i et kolonihavehus.

Klaus er ikke bleg for at indrømme, at han er alkoholiker og i det meste af sit voksne liv har brugt alkohol til at dulme angst og uro.

– Der er ikke noget, der dulmer så godt som alkohol, men mit problem er, at jeg fortætter med at drikke til jeg segner, blot jeg tager én genstand. Heldigvis er jeg i dag tørlagt og har været det længe – ved hjælp af antabus og to ugentlige møde i en selvhjælpsgruppe for alkoholikere.

– Da jeg var ung og på Interrailtur, kan jeg huske, at jeg altid skulle have lidt mere at drikke end de andre. Det var nok der, min alkoholisme startede, siger Klaus.

Klaus blev diagnosticeret bipolar på Ballerup Sygehus i oktober 2012, men mener, at han har haft sygdommen i mindst 10 år – og i mangel af andet har brugt alkohol som medicin. Han er arveligt disponeret for bipolariteten, idet hans morfar led af den. Hans mor var Unipolar Depressiv med mange, lange depressioner og også alkoholiker. Klaus husker, hvordan hun ændrede adfærd, når hun drak eller fik beroligende piller. Hun kunne pludselig blive aggressiv, hvilket var en stor ændring, da hun ellers var en meget kærlig og omsorgsfuld kvinde.

– Det var ikke rart, for min søster og jeg følte jo, at det var vores skyld, at hun blev så aggressiv.

For rastløs til at studere

Klaus er vokset op i Herlev, og hans fader forlod familien, da han blev født. Trods moderens udsving betegner han sin barndom som god, også tiden i skolen og med kammeraterne.

Efter skolen kastede han sig ud i en række studier, som han ikke gennemførte. Han læste filosofi i et halvt år, men fandt det alt for ”nørdet” og teoretisk. Derefter læste han agronomi – også i et halvt år. Til sidst studerede han til pædagog, men gennemførte heller ikke dette studium.

– Jeg var for rastløs og ukoncentreret til at studere. Måske var jeg syg allerede på det tidspunkt, hvem ved? siger Klaus, der i dag godt kan føle en vis irritation over, at han ikke fuldendte et eller flere af sine studier.

Han fik i stedet en række småjobs. Han var ”skrankepave” på Herlev Bibliotek og arbejdede hos firmaet Menner og Jensen med at fabrikere brandslukkere, hvorefter han fik et job med at kopiere kassettebånd for musikeren Ole Erling. Senere arbejdede han med noget lignende i firmaet Holm Kassette, hvilken fik en brat afslutning, da han til en julefrokost i 1989 løb af med chefens kone og blev fyret. Hende var han gift med indtil 1999 – altså i 10 år, hvorefter de blev skilt. Han har sønnen, Jesper, sammen med hende. Jesper er i dag 20 år, læser til datalog og bor hos Klaus i kolonihavehuset.

– Det er klart, at jeg ind i mellem spejder efter bipolare træk hos ham. Han ligner mig meget. Lige nu virker han meget glad og energisk. Måske er det bare det. Men jeg vil snakke med min egen psykiater om nogle dage, og jeg vil nævne ham.

Drak aldrig på jobbet

Klaus´ første ”rigtige” job var i Danske Spil, hvor han startede som lagermand, blev udnævnt til lagerchef og derpå IT-programmør. Her var han fra 1992 til 2000, og det var i den periode, at alkoholismen i takt med bipolariteten for alvor tog fart.

– Jeg drak aldrig på jobbet, men på vejen hjem i bilen drak jeg for at falde til ro efter en hård arbejdsdag, og drikkeriet fortsatte om aftenen. Næste dag kunne jeg dæmpe mine abstinenser med en beroligende pille eller to.

Klaus får ind i mellem maniske perioder, som han egentlig sætter pris på:

– Det er fedt at være manisk. Man føler, at man kan klare det hele og bliver enormt arbejdsom. Jeg har præsteret at ordne en 400 m2 have på blot et par dage ud i træk. Men min største mani var, da jeg i 2005 på en impuls rejste til Shenzhen Kina og blev gift med min kone. Hun er fornylig udvist fra Danmark, men jeg har håb om at få hende tilbage snart. Jeg har hidtil levet af kontanthjælp, men er netop indstillet til førtidspension, og når det er på plads, skal jeg have en rigtig bopæl – jeg forestiller mig en lille lejlighed her i Herlev. På længere sigt er det min drøm at få et lille sommerhus på Samsø.

Klaus har brugt megen tid og energi på at bygge kolonihavehuset, som han har haft siden år 2000, og han har planer om at bygge en vindmølle, som skal forsyne huset med energi.

– Men jeg må indrømme, at megen af min tid ellers går med at ryge for mange cigaretter og med at sidde foran PC´en for at tjekke Facebook og sende og modtage mails. Og i de depressive perioder lider jeg af træthed, manglende initiativ, selvbebrejdelse, negative tanker, angst, nedsat hukommelse/koncentration, appetitforstyrrelser og søvnforstyrrelser.

Da Klaus blev diagnosticeret blev hans kone og søn meget bange.

– Men her var min søster en kolossal støtte for os alle sammen. Hun var stort set ved min side hele tiden, siger Klaus, der har valgt at være fuldkommen åben om begge sine sygdomme – bipolariteten og alkoholismen.

Han er blevet behandlet med denne lange række stemningsstabiliserende piller og antidepressiva: Cymbalta, Sertralin, Seroqel, Deprakine Retard Zyprexa og Litium.

– Jeg var først tilfreds efter en forholdsvis kort behandling med Litarex og Olanzapin. I dag får jeg Litium og Zyprexa. Og jeg svinger ikke nær så meget mellem polerne som førhen, men jeg har dog en del uro om morgenen og aftenen.

Med i selvhjælpsgruppe

Klaus har et beredskab mod sygdommen – åndedrætsøvelser, tre lange vandreture med søsteren om ugen og beroligende musik. Og så tager han imod al den form for hjælp, han kan få. Han deltager i selvhjælpsgruppen for alkoholikere og i et psykoedukations forløb på Frederiksborg Amts Sygehus, hvor han i løbet af 11 sessions sammen med 7 andre bipolare lærer om sygdommen og udveksler ideer til, hvordan man forebygger manier og depressioner, får en fast struktur i hverdagen og bliver bedre til at opdage faresignalerne i tide.

– Jeg synes faktisk, at jeg har det forbløffende godt, og jeg kan se på folk, der kender mig, at man kan se det på mig. Jeg får også en masse fra hånden, bl.a. de dagligdags rengøringsopgaver i køkkenet, men mangler stadig koncentrationen i næsten alt, jeg gør. Jeg håber, at den vil vende tilbage på et tidspunkt, siger Klaus.

Klaus´ fortælling er med i bogen ”Mani og Depression” sammen med 14 andre beretninger om livet med en maniodepressiv lidelse. Du kan læse om bogen her http://www.nemmehjemmesider.dk/side/engelbrechtsen/index.asp?loadContent=36605