Medicin får tænderne til at smuldre og falde ud hos psykisk syge. Men i modsætning til kræftpatienter får de intet tilskud til de syre tandlægeregninger. Det er en urimelig forskelsbehandling og endnu et et eksempel på, at psykisk sygdom står i skyggen af rent fysiske sygdomme. Kræft er en frygtelig sygdom, men er en psykisk sygdom også.

Min gode ven, Hanne Sloth, fortæller, at hun har fået tricykliske antidepressiva det meste af livet.

“De giver udtalt mundtørhed, så de fleste af mine tænder er ødelagte. Og jeg har ingen tilskud fået”.

Til Ekstra Bladet, som kører sagen i dag (29-01.17) siger formanden for Tandlægeforeningen, Freddie Sloth-Lisbjerg:

– Det giver store problemer for de folk, som får mundtørhed på grund af deres medicin, og det er jo især de psykisk syge, det går ud over. Hvis man vil gøre noget ved den her ulighed, så skal de ligestilles med kræftpatienterne.

Jeg hører som altid fra alle, der har erfaringer med – og synspunkter på – dette. Er der nogen, der har fået tilskud? Hvordan? Hvad kan vi gøre ved forskelsbehandlingen?

Kilde http://ekstrabladet.dk/kup/sundhed/article3994353.ece